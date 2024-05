Porto Alegre Apesar da trégua da chuva, nível das águas do Guaíba aumenta

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

A região central e diversos bairros de Porto Alegre foram tomados pelas águas Foto: Giulian Serafim/PMPA Em uma primeira etapa, os trabalhos serão realizados nos 20 bairros mais atingidos pela cheia (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Apesar da trégua da chuva em Porto Alegre, o nível do Guaíba aumentou nesta terça-feira (14). Às 8h, a régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Agência Nacional de Águas marcava 5,20 metros, 40 centímetros acima do nível registrado 24 horas antes.

No fim da manhã desta terça, o índice subiu para 5,22 metros. A cota de inundação é de 3 metros. A elevação já era esperada devido às chuvas do fim de semana na Capital e em regiões do Estado cujos rios deságuam na cidade.

Frio

A chegada de uma frente fria derrubou as temperaturas em Porto Alegre e no interior do Estado. Nesta terça, a mínima na Capital foi de 10°C. O frio agrava a situação das milhares de pessoas que estão desabrigadas em razão das inundações no Estado.

