Porto Alegre Novo acesso a Porto Alegre é liberado para veículos

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Foi liberado na Zona Norte mais um acesso emergencial para a entrada da cidade. Foto: Alex Rocha/PMPA Foi liberado na Zona Norte mais um acesso emergencial para a entrada da cidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a CCR ViaSul, liberou na tarde dessa terça-feira (28), mais um acesso emergencial para a entrada da cidade. A PRF permitiu acesso à ponte do vão móvel para quem vai a Guaíba e abriu um retorno para que a cidade possa ser acessada também através da ponte.

Os motoristas que entram em Porto Alegre pela BR-290 (sentido Litoral-Capital) podem utilizar um retorno emergencial que foi criado no Km 98 após o vão móvel para permitir o acesso à avenida Sertório. Por meio dessa entrada podem acessar a Zona Norte pela Sertório ou seguir pela Terceira Perimetral para chegar às demais áreas da cidade.

“Estamos buscando alternativas dentro das limitações ainda existentes para melhorar o fluxo de entrada e saída da Capital, sempre com o foco em melhorar a mobilidade urbana e garantir a segurança de todos”, destaca o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto.

No dia 10 de maio, foi aberto o primeiro corredor humanitário para a ligação da Freeway com o centro da cidade. Na semana seguinte foi ampliado para duas faixas, uma faixa no sentido Capital-Interior e outra no sentido Interior-Capital.

O corredor foi ampliado para duas faixas por sentido em 21 de maio. Nos últimos dias, a EPTC registrou uma média de 4 mil veículos por hora no trecho, o que representa quase cem mil veículos em 24 horas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/novo-acesso-para-entrar-em-porto-alegre-e-liberado-para-veiculos/

Novo acesso a Porto Alegre é liberado para veículos

2024-05-28