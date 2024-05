Dicas de O Sul Fort Atacadista apoia recomeço com 50 vagas para Canoas

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

O Feirão de Empregos será realizado de quarta a sexta, nos dias 29, 30 e 31 de maio, das 14h às 16h. Foto: Divulgação/Tatiana Csordas O Feirão de Empregos será realizado de quarta a sexta, nos dias 29, 30 e 31 de maio, das 14h às 16h. (Foto: Divulgação/Tatiana Csordas) Foto: Divulgação/Tatiana Csordas

O Rio Grande do Sul precisa de reconstrução, de geração de empregos, de novos oportunidades. Nesse sentido, o Fort Atacadista, do Grupo Pereira, preparou um Feirão de Empregos especial, com 50 vagas disponíveis para a unidade de Canoas, uma das cidades mais atingidas pela enchente.

O Feirão de Empregos será realizado de quarta a sexta, nos dias 29, 30 e 31 de maio, das 14h às 16h. Os interessados devem comparecer com currículo na loja localizada na Av. Farroupilha, 4.803, no Bairro Marechal Rondon, em Canoas. As vagas também estão disponíveis para 50+ e PCDs.

“Todos passamos por essa tragédia e ainda estamos passando. Para quem precisa recomeçar, o Fort Atacadista está promovendo esse Feirão de Emprego em vários dias com empregos para todas as áreas na unidade de Canoas”, avisa Elisângela dos Santos Feliciano, que trabalha no apoio regional da área de Gente & Gestão do Fort Atacadista no Rio Grande do Sul.

Confira abaixo os setores com vagas disponíveis nas lojas de Canoas:

• Padaria

• Açougue

• Congelados/Laticínios

• Frente de Caixa

• Depósito

• FLV (Hortifuti)

• Restaurante

• Perfumaria

• Limpeza

• Líquida (Bebidas)

• Mercearia

• Prevenção

• Televendas

• SAC

Fundado em 1962, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, o Grupo Pereira completou 61 anos de história em 2023. Atualmente, conta com mais de 19 mil funcionários nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

O Grupo Pereira tem 120 unidades de negócio, incluindo 31 lojas da rede de supermercados Comper, 58 lojas do Fort Atacadista (atacarejo), 3 filiais do Atacado Bate Forte (atacadista de distribuição), 20 lojas SempreFort (varejo farmacêutico), um Broker – distribuidor oficial da Nestlé -, 5 agências de viagens e 2 postos de combustível.

