Porto Alegre Cinco comportas do Cais Mauá são reabertas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os portões haviam sido fechados no dia 2 de maio. Foto: Luciano Lanes/PMPA Os portões haviam sido fechados no dia 2 de maio. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre reabriu cinco comportas do Sistema de Proteção Contra Cheias na tarde desta terça-feira (28). Os portões haviam sido fechados no dia 2 de maio.

As comportas abertas foram as de número 1 (nas proximidades do Gasômetro), 4 (portão principal de acesso ao Cais Mauá), 11 (avenida Voluntários da Pátria com São Pedro), 12 (acesso a subida para a avenida Castelo Branco, pela Voluntários da Pátria) e 14 (próxima ao DC Navegantes). As três últimas ficam na região da avenida Sertório e auxiliam no escoamento da água de dentro da cidade para o Guaíba.

Das 14 comportas existentes na Capital, localizadas entre a Ponte do Guaíba e a Usina do Gasômetro, sete estão permanentemente bloqueadas e outras sete haviam sido fechadas. Os portões fazem parte do Sistema de Proteção Contra Cheias, composto também por 23 Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) e diques de Porto Alegre.

A pedido da equipe do Portos RS, o portão 3 ficou com as bags que haviam sido instaladas anteriormente.

“Hoje pela manhã estivemos olhando através do Muro da Mauá e identificamos que a água do Guaíba teve bastante redução, por isso decidimos abrir as comportas, para que escoe a água da cidade e também para que o pessoal dos portos consiga acessar o local”, esclarece o diretor-geral Maurício Loss.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/cinco-comportas-do-cais-maua-sao-reabertas-em-porto-alegre/

Cinco comportas do Cais Mauá são reabertas em Porto Alegre

2024-05-28