Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Cada família receberá valor entre R$ 600 e R$ 700. (Foto: Lyon Santos/MDS)

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) informou nessa segunda-feira (27) que 21.681 famílias do Rio Grande do Sul afetadas pelas fortes chuvas receberão pagamentos do Bolsa Família nesta quarta (29).

De acordo com o governo, são grupos que estão em situação de vulnerabilidade, moram em regiões sob estado de calamidade e estão em abrigos ou foram acolhidos por outras famílias.

Os beneficiários não estavam no programa mas preenchem os requisitos para integrar a iniciativa de assistência e foram incluídos pelas equipes do programa Busca Ativa-RS.

Cada família receberá nesta quarta-feira um valor entre R$ 600 e R$ 700. O custo total da folha extra será de R$ 15,6 milhões.

O plano de inclusão das famílias na folha adicional foi antecipado à TV Globo e ao site G1 pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, no dia 13 de maio.

Já as famílias que estavam na folha normal do Bolsa Família já receberam o pagamento no último dia 17.

Aumento

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, explicou que os cerca de 630 mil gaúchos desabrigados ou desalojados estão divididos em aproximadamente 230 mil famílias.

“O que estamos fazendo agora é indo a cada família dessa para poder fazer o cadastramento, ver quem preenche o requisito. Eu posso dizer que temos bem mais do que estas 21.681 famílias. Não sabemos ao certo qual o tamanho, mas será um número bem maior infelizmente. E a orientação é dar todo o apoio para estas famílias que mais precisam no Rio Grande do Sul”, afirmou Dias.

Auxílio Reconstrução

Famílias do Rio Grande do Sul atingidas pelas fortes chuvas e cheias do último mês já podem confirmar seus dados para receber o Auxílio Reconstrução do governo federal. O envio das informações é uma etapa obrigatória para o pagamento do benefício de R$ 5,1 mil.

O benefício, pago em parcela única via Pix, foi criado para socorrer as famílias que perderam bens pessoais e renda em razão das chuvas históricas no Estado.

O governo federal começou na semana passada a montar o banco de dados para viabilizar o pagamento do auxílio a partir de dados informados pelas prefeituras gaúchas.

As famílias atingidas devem acessar o portal Gov.br e confirmar os dados passados pelas prefeituras.

Apenas quando esses dados forem confirmados e validados, segundo o governo, o Pix de R$ 5,1 mil será feito.

O cadastramento para o Auxílio Reconstrução ocorre da seguinte maneira:

* As prefeituras realizam o cadastro das famílias desalojadas ou desabrigadas, com informações pessoais e de endereço, no sistema do governo federal.

* Responsável pela família beneficiária confirma informações pela conta do Gov.br

* Caixa Econômica Federal realiza o pagamento em uma conta já existente ou abre uma nova conta para o beneficiário, que acessará o dinheiro com o aplicativo Caixa TEM.

