Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias gaúchas. Foto: Lauro Alves/Secom As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias gaúchas. (Foto: Lauro Alves/Secom) Foto: Lauro Alves/Secom

O governo do Rio Grande do Sul promoveu mais uma reunião emergencial com prefeitos dos vales do Caí, do Paranhana e do Sinos nesta terça-feira (28). O titular da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella, detalhou as ações que têm sido realizadas para desobstruir, recuperar e reconstruir estradas e pontes danificadas pelas enchentes.

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias gaúchas. Atualmente, são 98 trechos com bloqueios totais e parciais em 43 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

O secretário observou que as chuvas e as enchentes danificaram pelo menos nove pontes estaduais. Segundo ele, os prejuízos estão estimados, até o momento, em R$ 3 bilhões.

“Estamos trabalhando incansavelmente para que a burocracia não atrapalhe neste momento tão difícil para todos os gaúchos. Além disso, estamos trabalhando em conjunto com os prefeitos, pois sabemos que são eles quem recebem diretamente as demandas das comunidades”, afirmou Costella.

Durante o encontro, por videoconferência, Costella afirmou que o Executivo estadual atua estrategicamente para restabelecer acessos aos municípios e retomar ligações regionais.

“Ligações regionais e acessos municipais são fundamentais para o deslocamento das pessoas e para o escoamento da produção. Em paralelo, seguimos trabalhando arduamente na manutenção e na conservação das estradas”, disse.

2024-05-28