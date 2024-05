Dicas de O Sul Grupo Pereira abre vagas em Santa Catarina para desabrigados gaúchos

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Oportunidade será oferecida durante Feirão de Empregos nesta quarta-feira, das 9h às 16h. (Foto: Divulgação)

O Grupo Pereira, dono do Fort Atacadista, está lançando um projeto para ajudar a população do Rio Grande do Sul, especialmente da cidade de Canoas, na região Metropolitana de Porto Alegre, onde fica uma de suas unidades no Estado.

É o Projeto Recomeçar, que está abrindo 200 vagas, em unidades do Grupo Pereira em Santa Catarina, para gaúchos desabrigados pela enchente. Os interessados devem comparecer nesta quarta-feira (29) de maio, das 9h às 16h, no Feirão de Empregos, realizado na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação – SMDETI, localizada na Rua Dr. Barcelos, 969, no centro de Canoas.

É preciso levar documento de identidade e currículo.

“O Grupo Pereira quer apoiar o povo gaúcho. Além das oportunidades disponíveis no Rio Grande do Sul, abrimos vagas em Santa Catarina exclusivas para os desabrigados da enchente. É o Projeto Recomeçar, uma iniciativa para oferecer emprego e renovar as esperanças de quem perdeu tudo”, conta Paulo Nogueira, diretor de Gente & Gestão do Grupo Pereira.

Ao todo, são 200 vagas disponíveis para auxiliar de armazém para trabalhar na área de logística da Perlog, localizada na cidade de Porto Belo, e ainda para operador de caixa e repositor de mercadoria em unidades do Fort Atacadista, Supermercado Comper e Farmácia SempreFort em diversas cidades do estado de Santa Catarina. “A ideia é dar oportunidade para a família que estiver interessada em trabalhar no Grupo Pereira e quiser reconstruir sua vida”, complementa Nogueira.

Além dos benefícios tradicionais, o grupo oferece passagens para o trabalhador e a família e apoio para que possa se estabelecer na nova cidade.

Grupo Pereira abre vagas em Santa Catarina para desabrigados gaúchos

