Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Conforme a CEEE Equatorial, atualmente, 24 mil clientes ainda se encontram sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/PMPA Conforme a CEEE Equatorial, atualmente, 24 mil clientes ainda se encontram sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Após quase um mês, a CEEE Equatorial enfim conseguiu restabelecer a energia elétrica de todo o Centro Histórico de Porto Alegre. Conforme a empresa, ainda há poucos clientes que estão sem luz, devido a equipamentos que precisam ser inspecionados antes do religamento, por causa do contato com água.

“Foi a superação de um enorme desafio, nos adaptando às necessidades compulsórias da crise e zelando pela segurança dos porto-alegrenses”, afirmou Riberto Barbanara, presidente da CEEE Equatorial.

Conforme a CEEE Equatorial, atualmente, 24 mil clientes ainda se encontram sem energia elétrica no Rio Grande do Sul por questões de segurança, em áreas alagadas, atendendo às solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras. Em Porto Alegre, há 12 mil clientes sem energia que foram desligados por motivos de segurança.

Clientes que necessitem falar com a CEEE Equatorial podem entrar em contato pelos seguintes meios:

– Central de Atendimento: 0800 721 2333;

– WhatsApp: (51) 3382 5500;

– Agência Virtual: http://www.ceee.equatorialenergia.com.br.

