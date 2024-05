Rio Grande do Sul É falso que Havan tenha anunciado ar-condicionado a R$ 149,90 para arrecadar fundos ao RS

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A narração tem características de criação por inteligência artificial. Foto: Reprodução A narração tem características de criação por inteligência artificial. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio à mobilização nacional para ajudar o Rio Grande do Sul, devastado pelas enchentes, criminosos se aproveitam da situação para aplicar golpes. Estão compartilhando um vídeo em que Luciano Hang, dono da Havan, afirma estar vendendo aparelhos de ar-condicionado por R$ 149,90 e que o valor arrecadado será destinado às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Embora as imagens de Hang em um depósito com aparelhos de ar-condicionado sejam verdadeiras, a voz do empresário foi alterada digitalmente. A narração tem características de criação por inteligência artificial.

A Havan negou que esteja fazendo promoção de eletrodomésticos a preços muito abaixo dos praticados no mercado e afirmou que golpistas estão se aproveitando da tragédia no Rio Grande do Sul para comover as pessoas e cometer crimes. As postagens com o vídeo falso levam a um site impostor, que imita o da Havan.

No vídeo falso, a voz que imita a de Hang pede que as pessoas cliquem em um botão que acompanha a postagem para comprarem aparelhos de ar-condicionado e ajudarem as vítimas das enchentes. Junto a este botão, há uma legenda afirmando serem as últimas unidades e que o frete é grátis.

Ao obedecer o comando, o usuário é levado a um site falso, que imita o das lojas Havan, onde o produto inexistente é ofertado por R$ 149,90 e pode ser pago por Pix.

Para enganar os usuários nas redes sociais, o vídeo utiliza um trecho de um vídeo verdadeiro de Hang, publicado no Instagram em 6 de maio, em que ele comemora mais de R$ 1 milhão em doações de clientes ao Rio Grande do Sul. Esse valor, no entanto, é oriundo do “Troco Solidário”, uma iniciativa da empresa pela qual as pessoas podem fazer doações.

De acordo com a Havan, o “Troco Solidário” é o único meio de ajudar o Rio Grande do Sul por meio da empresa e a doação só pode ser feita presencialmente em uma das lojas. Além disso, não é necessário realizar uma compra para participar.

Na publicação falsa, a parte da narração que pede que as pessoas comprem os ares-condicionados não aparece junto ao rosto de Hang. Isso faz com que seja mais difícil verificar se a voz acompanha o movimento dos lábios. Além disso, o modo de falar é pausado e robótico. Essas são características de conteúdos gerados por inteligência artificial.

Somente nos últimos 20 dias, segundo a Havan, foram identificados mais de 600 perfis e links em redes sociais que recriavam a voz do empresário com o uso de inteligência artificial. A empresa registrou mais de 5 mil reclamações de clientes. A varejista afirmou que contratou uma empresa especializada em identificar e derrubar sites e perfis falsos na internet para tentar monitorar esses conteúdos.

Outras peças desinformativas semelhantes envolvendo a Havan, falsas promoções e a crise climática no Rio Grande do Sul circulam nas redes sociais e foram desmentidas anteriormente nas redes sociais da loja.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/e-falso-que-havan-tenha-anunciado-ar-condicionado-a-r-14990-para-arrecadar-fundos-ao-rs/

É falso que Havan tenha anunciado ar-condicionado a R$ 149,90 para arrecadar fundos ao RS

2024-05-28