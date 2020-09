Geral A empresa aérea Singapore Airlines transforma superjumbo A380 em restaurante

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Airbus A380-800 da Singapore: um restaurante inusitado. (Foto: Divulgação)

A Singapore Airlines transformou um de seus superjumbos Airbus A380 em um restaurante temporário e reforça a lista de companhias aéreas que buscam novas maneiras de levantar recursos em meio à paralisação das viagens devido à pandemia do novo coronavírus.

Os comensais podem escolher sua classe na cabine, onde serão servidas refeições com duas bebidas alcoólicas e outras bebidas à vontade, informou a empresa em comunicado. O avião, estacionado no aeroporto de Changi, estará aberto nos dias 24 e 25 de outubro. Um tour pela aeronave estará disponível antes do almoço, e os clientes poderão assistir aos canais de entretenimento durante a refeição.

A companhia aérea, que teve prejuízo líquido recorde de 1,12 bilhão de dólares cingapurianos (US$ 817 milhões) no trimestre até junho, vai demitir cerca de 20% da força de trabalho. A empresa também oferece uma variedade de refeições da primeira classe e classe executiva e um serviço em que um chef particular aquece os pratos e serve os clientes em casa. As visitas às instalações de treinamento da companhia aérea estarão disponíveis no final de novembro.

A Singapore Airlines disse que não planeja ir em frente com a ideia de um voo de curta duração devido a comentários recebidos, que incluíram preocupações ambientais. Algumas outras aéreas da região, como a ANA Holdings e a Starlux Airlines, de Taiwan, lançaram os chamados voos para lugar nenhum, para atender clientes que ainda desejam voar.

A Qantas Airways disse que um voo panorâmico seu, de sete horas sem destino sobre o outback (o deserto australiano) e a Grande Barreira de Corais da Austrália, se esgotou em dez minutos no último dia 17. É um exemplo de uma tendência crescente na Ásia de oferecer “voos para lugar nenhum” que decolam e depois pousam no mesmo aeroporto.

As duras restrições nas fronteiras para manter o coronavírus sob controle levaram a uma queda de 97,5% nas viagens internacionais na região, de acordo com a Associação de Companhias Aéreas da região Ásia-Pacífico.

Com isso, várias aéreas, incluindo a taiwanesa EVA Airways e a japonesa ANA Holdings, desesperadas por receitas e para manter suas licenças de piloto atualizadas, oferecem voos turísticos especiais “para lugar nenhum”.

O voo da Qantas, em um Boeing Co 787 normalmente usado para viagens internacionais de longa distância, passa a baixa altitude sobre Uluru, a Grande Barreira de Corais e o Porto de Sydney antes de retornar a Sydney.

A EVA de Taiwan usou um de seus aviões icônicos da Hello Kitty para um voo especial do Dia dos Pais no mês passado, enquanto a ANA usou um Airbus SE A380 (que normalmente faz a rota para Honolulu) para um voo de 90 minutos com uma experiência havaiana a bordo.

A ideia recebeu críticas generalizadas de ambientalistas e comentaristas on-line. “Em primeiro lugar, isso incentiva viagens com emissões intensivas de carbono sem um bom motivo e, em segundo lugar, é apenas uma medida paliativa que nos desvia das mudanças necessárias para mitigar a crise climática”, disse a ONG SG Climate Rally em nota. As informações são das agências de notícias Bloomberg e Reuters.

