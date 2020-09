Geral A Califórnia cria nova legislação após morte de astro da NBA

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Kobe Bryant morreu em um acidente de helicóptero aos 41 anos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, Gavin Newsom, aprovou na segunda-feira a chamada “Lei Kobe Bryant”, que criminaliza o ato de socorristas tirarem fotos sem autorização de pessoas mortas em acidentes ou crimes.

A nova legislação foi desencadeada após a morte da estrela do basquete americano porque oito funcionários da equipe de primeiros socorros teriam fotografado e compartilhado imagens de Kobe e das demais vítimas do acidente aéreo que ocorreu em 26 de janeiro. Segundo a imprensa local, um deles teria inclusive mostrado o registro do acidente para uma mulher durante um encontro em um bar.

A viúva de Kobe, Vanessa Bryant, processa o gabinete do xerife do condado de Los Angeles, Alex Villanueva, por conta das imagens. Ela acusa o departamento de negligência, invasão de privacidade e imposição intencional de sofrimento emocional.

“Nada menos que 8 oficiais no local do acidente sacaram seus celulares pessoais e tiraram fotos das crianças, pais e treinadores mortos. Os funcionários tiraram essas fotos para sua própria gratificação pessoal”, afirma a defesa de Vanessa, que alega negligência, invasão de privacidade e inflição intencional de sofrimento emocional.

“A Sra. Bryant se sente mal ao pensar em estranhos chocados com imagens de seu marido e filha mortos, e ela vive com medo de que ela ou seus outros filhos um dia enfrentem estas imagens horríveis na internet”, diz outra parte do processo.

De acordo com Villanueva, depois que os funcionários foram identificados, ele exigiu que as imagens fossem excluídas. Segundo o xerife, o departamento tem uma política contra o ato de tirar e compartilhar fotos de cenas de crimes, mas não havia regras claras sobre acidentes. A nova lei entra em vigor no dia 1º de janeiro. Infratores devem pagar uma multa de até mil dólares.

A aeronave com Kobe Bryant e outras oito pessoas caiu na tarde do dia 26 de janeiro (horário de Brasília) em Calabasas, próximo a Los Angeles. Entre os passageiros, estava uma das filhas do jogador, Gianna, de 13 anos. O corpo do astro da NBA foi identificado dois dias depois, a partir das impressões digitais.

O piloto do helicóptero não havia consumido álcool ou drogas, de acordo com os resultados da autopsia publicados em maio.

O exame toxicológico realizado no corpo do piloto Ara Zobayan, de 50 anos, “não detectou a presença de álcool ou abuso de drogas”, indicou a autópsia.

De acordo com relatórios aos quais a imprensa teve acesso, especialistas forenses do condado de Los Angeles estabeleceram que a causa exata do falecimento de todos os nove passageiros foi um “traumatismo com elemento contundente” sofrido no “acidente de helicóptero comercial”. As informações são da revista Época e da agência de notícias AFP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral