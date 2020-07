Tecnologia A empresa chinesa Xiaomi lança pulseira inteligente e celular no Brasil

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Mi Band 4C chega pelo preço sugerido de R$ 299. (Foto: Divulgação/Xiaomi)

A Xiaomi reforça o catálogo de produtos no Brasil com o lançamento da pulseira digital Mi Band 5. O acessório, muito aguardado pelos fãs da marca, tem preço sugerido de R$ 499. A empresa também anunciou nesta quarta-feira (29) o desembarque do Redmi 9 por R$ 1.899.

Outros quatro eletrônicos começam a ser vendidos nesta data. O responsável pela operação da marca no país, Luciano Barbosa, diz que a companhia retornou ao país há pouco mais de um ano com 100 produtos. Com os lançamentos de hoje, passam a ser cerca de 350 equipamentos Xiaomi em território nacional – mais de 20 smartphones. Todos são importados.

Mi Smart Band 5 por R$ 499

A sucessora da popular Mi Band 5 desembarca no país com um novo nome: passa a se chamar Mi Smart Band 5 por uma determinação da matriz na China. O modelo tem tela de 1,1 polegada com painel em Super AMOLED. É por meio dela que o usuário aciona música, cronômetro, previsão do tempo, horários pelo mundo e outras funções. Dá até para controlar remotamente a câmera do telefone.

A sucessora da Mi Band 4 reconhece 11 atividades físicas distintas, como caminhada, elíptico e ioga. São cinco a mais do que na geração passada. De acordo com a fabricante, a bateria possibilita até 14 dias ininterruptos de uso. Há ainda um indicador de nível de estresse.

Barbosa destaca ainda um sistema de reconhecimento de batimentos cardíacos que atribui uma nota para a saúde do usuário neste quesito. O indicador batizado de PAI se baseia numa pesquisa internacional feita com 235 mil pessoas ao longo de 20 anos.

Recentemente a Apple liberou a função de eletrocardiograma e de notificações sobre frequência cardíaca no Brasil, mas somente depois de passar por uma autorização da Anvisa. A Xiaomi diz que o recurso da Mi Smart Band 5 não é passível deste mesmo crivo.

Dentre os novas funções da quinta geração está também a personalização da tela de informações. O aparelho fica devendo troca de dados por NFC e o oxímetro, ao contrário da versão chinesa.

Mi Band 4C por R$ 299

A gigante chinesa também trouxe a Mi Band 4C como uma opção mais em conta de pulseira fitness. O acessório apresenta um design quadrado e bateria de 130 mAh que promete autonomia de 14 dias. O aparelho conta com tela de 1,08 polegada e também não possui NFC.

Redmi 9 por R$ 1.899

O celular Redmi 9 também chega oficialmente ao território nacional com a promessa de experiência imersiva ao ver filmes e séries. Isto se deve à tela de 6,53 polegadas com resolução Full HD+.

O smartphone tem preço oficial de R$ 1.899 com RAM de 4 GB e armazenamento de 64 GB. Não custa lembrar que diversas lojas não credenciadas à gigante chinesa comercializam telefones por preços mais baixos. Geralmente são aparelhos sem assistência técnica nem homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A fabricante destaca a presença da bateria de 5.020 mAh e o sistema de quatro câmeras na traseira do telefone. O conjunto inclui uma câmera principal de 13 MP, uma ultra wide de 8 MP, uma macro de 5 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. Este último é responsável pelos retratos com fundo desfocado.

Já as selfies têm 8 MP. Tanto a tecnologia de fotografia quanto o design o colocam como alternativa ao recém-chegado Galaxy A21S, cujo preço fica em R$ 1.999.

O modelo chinês sai de fábrica com Android 10, versão mais recente do sistema do Google.

