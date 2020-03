Notícias A EPTC já recuperou 14 veículos furtados ou roubados em Porto Alegre desde o início do ano

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Desempenho é atribuído a fatores como o cercamento eletrônico. (Foto: Joel Vargas/Arquivo PMPA)

Desde o início do ano, agentes de fiscalização da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) já recuperaram 14 veículos furtados ou roubados em Porto Alegre. Os carros foram resgatados durante rondas pelas ruas (6), blitze (2) com a BM (Brigada Militar), Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e Guarda Municipal ou partir de denúncias (6) ao telefone 118.

A maioria desses casos aconteceu em fevereiro, com nove veículos, seguido por janeiro, quando quatro carros foram retirados desse tipo de situação. Março, por sua vez, poderá assumir a vice-liderança desse primeiro trimestre, pois teve quatro ocorrências e ainda restam mais de três semanas até o fim do mês.

“Em 2019, com a implantação do cercamento eletrônico, que utiliza câmeras de 162 pardais e lombadas, medida que representa uma das prioridades do prefeito Nelson Marchezan Júnior no auxílio à população na área da segurança pública, ocorreram 1.329 alertas de casos de furto ou roubo, com 460 veículos recuperados”, ressalta o site da administração municipal.

Ação integrada

O trabalho integrado entre órgãos de segurança do Município e do Estado, inclui a participação do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) gaúcho. Além destes equipamentos, a Empresa Pública utiliza 123 câmeras, que também colaboram para a recuperação de veículos em situação de furto e roubo.

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, reforça a importância dessa colaboração para uma maior segurança da população no dia-a-dia do trânsito:

“Fazemos parte deste grupo de trabalho no auxílio à segurança pública, desejo sempre manifestado pelo prefeito Marchezan, que se completa e consolida com o cercamento eletrônico da cidade, possibilitando uma maior tranquilidade à população no trânsito. E os resultados, em recuperação de veículos em furto ou roubo, têm sido muito positivos”.

(Marcello Campos)

