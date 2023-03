Grêmio “A equipe criou, mas faltou tranquilidade na hora de matar o jogo”, diz o técnico do Grêmio após a classificação na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Renato Portaluppi apostou mais uma vez no esquema tático que venceu o Novo Hamburgo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato apostou mais uma vez no esquema tático que venceu o Novo Hamburgo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva e falou sobre a falta de tranquilidade do Grêmio para definir o jogo ainda no primeiro tempo.

O clube gaúcho sacudiu as redes no primeiro tempo com gol de Cristaldo e fechou o placar no segundo tempo com Ferreirinha. Com a vitória, o Tricolor está na segunda fase da Copa do Brasil.

Renato apostou mais uma vez no esquema tático que venceu o Novo Hamburgo. Mesmo com o atacante Ferreira disponível, Vina seguiu na equipe titular. O comandante tricolor gostou da produção ofensiva e destacou a falta de tranquilidade em marcar o gol.

“A equipe fez o que treinamos, o que combinamos. Poderíamos ter definido o placar no primeiro tempo. Fizemos o primeiro gol e depois, no segundo tempo, fizemos com o Ferreirinha. A equipe criou, mas faltou tranquilidade na hora de matar o jogo”, disse Renato.

No primeiro tempo, o Grêmio abusou e criou muitas oportunidades. Tanto é verdade que, o goleiro Otávio, do Campinense, foi um dos melhores jogadores em campo, defendo bolas difíceis e evitando os gols gremistas.

“Falei em paciência porque sabia que o adversário jogaria fechado. Temos que ter paciência, ter movimentação. Precisava de profundidade. Fizemos tudo isso, o que faltou foi tranquilidade para fazer os gols. Mas pelo menos nós criamos. Está faltando um pouco de tranquilidade”, disse o treinador.

Com a vitória, o Grêmio avançou na Copa do Brasil e enfrenta o Ferroviário, mas ainda não sabe quando entrará em campo novamente pela competição nacional.

