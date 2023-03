Inter Após redução no preço dos ingressos, torcedores do Inter fazem fila para garantir presença no Grenal

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 1.200 ingressos já teriam sido vendidos para o clássico Foto: Lucas Garske/Rádio Grenal Cerca de mais de 1200 ingressos já teriam sido vendidos para o clássico (Foto: Lucas Garske/Rádio Grenal) Foto: Lucas Garske/Rádio Grenal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro clássico Grenal da temporada de 2023 está chegando. Com isso, os torcedores colorados foram até o estádio Beira-Rio para adquirir os ingressos para a partida que irá acontecer na Arena do Grêmio. As vendas começaram na manhã desta quinta-feira (02).

Segundo informou o repórter Lucas Garske, da Rádio Grenal, cerca de 1.200 ingressos já teriam sido comercializados. Durante esta semana, o Inter questionou o Ministério Público e a Federação Gaúcha de Futebol sobre os preços dos ingressos destinados a torcida colorada.

Antes do acionamento do Inter, os ingressos estavam sendo vendidos a R$ 120. Para o lado destinado a torcida gremista, no espaço conhecido como “Superior Sul”, o preço é R$ 90. Segundo a Arena, embora os espaços sejam próximos, os setores são diferentes. Após isso, o valor foi reduzido para R$ 90.

Segundo o artigo 24 § 1 do Estatuto de Defesa do Torcedor, “os valores estampados nos ingressos destinados a um mesmo setor do estádio não poderão ser diferentes entre si, nem daqueles divulgados antes da partida pela entidade detentora do mando de jogo”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/apos-reducao-no-preco-dos-ingressos-torcedores-do-inter-fazem-fila-para-garantir-presenca-no-grenal/

Após redução no preço dos ingressos, torcedores do Inter fazem fila para garantir presença no Grenal