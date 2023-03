Grêmio Atacante Ferreirinha volta aos gramados e marca gol após quatro partidas sem jogar no Grêmio

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Jogador voltou aos gramados após quatro partidas fora Foto: Lucas Uebel/Grêmio Jogador voltou aos gramados após quatro partidas fora (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O atacante Ferreirinha atuou no segundo tempo na vitória por 2 a 0 do Grêmio diante do Campinense, nesta quarta-feira (01). O camisa 10 não entrava em campo a quatro partidas por desgaste muscular. O atacante fechou o placar garantindo a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, ainda indicou uma preocupação com o atacante e citou o tempo em que o atleta estava parado. O cuidado que o clube gaúcho está tendo com o jogador é em relação com as lesões que o mesmo teve na temporada em 2022.

Após a vitória, o comandante gremista falou sobre o retorno do camisa 10 aos gramados. Sem falar quem vai ser titular no domingo (05), Renato valorizou o atacante e elogiou o atleta.

“Ferreira está voltando de lesão, estava parado há 30 dias e temos que tomar cuidado com ele. Ele quebra as linhas do adversário. Temos que ter os dois planos e precisamos de jogadores com as características”, disse o treinador.

Agora o Tricolor volta o foco para o clássico Grenal. Já na Copa do Brasil, o clube gaúcho irá enfrentar o Ferroviário, de Fortaleza, na segunda fase da competição nacional.

Atacante Ferreirinha volta aos gramados e marca gol após quatro partidas sem jogar no Grêmio