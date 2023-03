Brasil Vendas de veículos no Brasil em fevereiro têm o pior desempenho em 17 anos

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O número corresponde a uma queda de 1,9% frente a fevereiro do ano passado Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mês de fevereiro terminou com 129,9 mil veículos vendidos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus no Brasil. O número corresponde a uma queda de 1,9% frente a fevereiro do ano passado, sendo o resultado mais baixo para o mês em 17 anos.

Na comparação com janeiro, cujos resultados também decepcionaram as montadoras, a queda foi de 9,1%. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (02) pela Fenabrave, e retratam o cenário da demanda em meio ao mercado mais caro e restrito de crédito.

Desde 2006, quando foram licenciados 127,9 mil veículos no mesmo mês, não se registrava um fevereiro tão baixo. O presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, considerou positivo as vendas no segmento de leves (carros de passeio e utilitários leves) terem caído apenas 8,2%.

“Isso se deve ao fato de que, aos poucos, o setor tem conseguido encontrar o equilíbrio entre a oferta de produtos e a demanda dos consumidores”, afirmou Andreta Júnior.

A variação do volume acumulado desde o início do ano segue positiva, com 272,7 mil unidades comercializadas em janeiro e fevereiro, 5,4% acima dos dois primeiros meses de 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/vendas-de-veiculos-no-brasil-em-fevereiro-tem-o-pior-desempenho-em-17-anos/

Vendas de veículos no Brasil em fevereiro têm o pior desempenho em 17 anos