Leandro Mazzini A escolta

Por Leandro Mazzini | 29 de julho de 2022

Izânio Façanha (charge)

Preocupado com sua segurança nas ruas com a iminente campanha eleitoral nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve duas reuniões em uma semana com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres – ele um delegado federal licenciado. Foi na última quinta-feira, e ontem. Além de tratarem de assuntos diversos da pasta, Bolsonaro quer os nomes de todos os policiais federais escalados para sua escolta, a ficha completa com tempo de serviço, quem fez cursos especiais e até a ideologia política de cada um. Bolsonaro também quer os planos de estratégia, escalas da escolta.

Ciro rifado

O presidente Carlos Lupi ainda não se pronunciou sobre o atropelo que o presidenciável Ciro Gomes teve em Alagoas, onde ficou sem palanque. A executiva nacional do partido também não informou se haverá intervenção. O silêncio indica que Ciro foi rifado. É que, conforme publicamos ontem, o ex-governador Ronaldo Lessa (PDT) será o vice de Paulo Dantas (MDB), e abrirá palanque para Lula da Silva (PT). Tudo com articulação de Renan Calheiros, quem Ciro detesta.

TRF já ferve

As togas do novo TRF (6ª região) que será instalado dia 19 de agosto em BH já fervem antes da inauguração. Não há mulheres entre os sete desembargadores que entrarão por antiguidade. Na lista quádrupla do MPF também não. No merecimento, dos 32 candidatos, o STJ apresentará lista de oito, na qual espera-se que sejam prestigiadas as mulheres. Na relação prévia da OAB com nomes de 26 advogados para formar a lista sêxtupla, só nove são mulheres – e não há certeza de que alguma delas estará na lista.

Pobreza menstrual

Pobreza menstrual afeta 4 em cada 10 mulheres no Nordeste. É o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e analisada pela Agência Tatu. O levantamento mostra que, entre janeiro e fevereiro, 43% das mulheres do Nordeste ouvidas, sem condições financeiras, já pediram absorventes ou dinheiro emprestado para comprá-los. O gasto com esses insumos pesa no orçamento de 45% das mulheres da região.

Festa na Caixa

Não, não é aquela festinha “todo mundo nu” proposta pelo ex-presidente Pedro Guimarães a assistentes, conforme denúncias. A Caixa comemora a recente renovação do patrocínio para a Confederação Brasileira de Atletismo – que já dura 22 anos – na mesma semana que os atletas trazem dos EUA uma medalha de ouro e uma de bronze na competição mundial. A marca Mega Sena também ficará estampada nos uniformes.

Cidadania online

Nos últimos dois anos, cresceu a prestação de serviços públicos digitais no Brasil. A pesquisa do Comitê Gestor da Internet mostrou que, em 2021, 76% das organizações federais dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público ofereceram pela Internet os serviços públicos mais procurados, 22% a mais ante 2019, período que antecedeu a crise sanitária provocada pelo COVID-19.

Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

