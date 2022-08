Leandro Mazzini Paraíso em perigo

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2022

Fernando de Noronha vive especulação imobiliária com pousadas e casas de luxo. (foto: Izânio Façanha/Divulgação)

O ministro do STF Ricardo Lewandowski é relator da ação sobre titularidade do Arquipélago de Fernando de Noronha na qual a União alega que o Estado de Pernambuco descumpre contrato de manutenção da (por ora) paradisíaca ilha no alto-mar do Atlântico. Nova audiência entre as partes será dia 9, próxima terça-feira. O governo estadual é suspeito de autorizar edificações na faixa de praia e de uso sem o aval da Secretaria de Patrimônio da União. Em suma, a ilha vive especulação imobiliária com pousadas e casas de luxo, mais voos e ultrapassa limite de visitantes.

A lista de Arruda

A canetada monocrática do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, liberando José Roberto Arruda (PL) das condenações e abrindo caminho para candidatura fez o cacique capitalizar o seu passe eleitoral. Com apoio do presidente Jair Bolsonaro, seu colega de partido, Arruda – que ainda conta com forte espólio de votos – entregou ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que tenta a reeleição, uma lista com 10 reivindicações para sua aliança. Entre elas, o controle do BRB e Terracap, que já lhe foram muito importantes em barganhas políticas no seu Governo de 2007 a 2010.

Milícia em Piri

Problemas de grandes capitais chegaram à bucólica e turística Pirenópolis (GO). Alguns comerciantes e moradores do centro histórico têm sido visitados por autodeclarados “vigias” de rua, em motocicletas com giroflex – mas não são nem policiais tampouco de empresa de segurança. Eles propõem taxa mensal de segurança na porta. Há suspeita de conivência da PM e o caso chegou ao comando da Secretaria de Segurança de Goiás.

FUNAI numa portinha

O desmantelamento da FUNAI começou no Governo Lula da Silva, piorou no de Michel Temer, e se escancarou na gestão de Bolsonaro, com a instituição perto de virar uma portinha de sala escondida. É o que relatam indígenas. Citam que, no Governo Lula, o órgão foi entregue para o Centrão e controlado por ruralistas – naquela época ainda indicavam técnicos aceitáveis para as etnias. Mas desde então perderam benefícios como pagamentos de passagens em aéreas e em ônibus para emergências de saúde e missões em capitais. Com o tempo, também, as portas se fecharam.

Teleférico eleitoral

As duas operações recentes da PM do Rio de Janeiro no Complexo de favelas do Alemão são parte de programa de segurança tocado pelo Governo a fim de abrir caminho para a volta do Teleférico sobre a comunidade – e outros serviços do Estado e empresas privadas parceiras paralisados. Mas a repercussão negativa das dezenas de mortes e o clima de instabilidade travaram o projeto infraestrutura. O governador Claudio Castro cobra resultado para até fim do ano, antes da tentativa de eleição.

Faculdade da FIPE

Na onda da estreia de marcas tradicionais no ramo do ensino superior, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Fipe teve aval do Conselho Nacional de Educação, do MEC, para lançar a Escola de Ensino na capital paulista. Com cursos tecnologia em Gestão Financeira e em Gestão Pública. Será instalada na Av. Paulista, em dois andares.

(Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas e Sara Moreira)

