Em nota, os organizadores explicaram que seguiram as recomendações das autoridades locais de saúde e devido à complexa situação que a Covid-19 continua a gerar em todos os aspectos, precisaram cancelar o evento.

“Demos o nosso melhor para organizar o torneio. Após o primeiro cancelamento em maio, começamos a trabalhar na data de setembro, com a esperança de poder desfrutar de tênis de primeira classe na Caja Mágica durante este ano, que foi tão difícil para todos. No entanto, a instabilidade continuada ainda é grande demais para realizar um torneio como esse com total segurança. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer à Prefeitura de Madri e a todos os nossos patrocinadores e fornecedores por estarem ao nosso lado em todas as etapas que demos”, disse Feliciano López, diretor do Open de Madri.