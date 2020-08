A elevação diária mais recente ficou abaixo dos cerca de 4.000 casos registrados no dia anterior, de acordo com dados atualizados do Ministério da Saúde, e levou o total acumulado para 419.849. Mais sete mortes foram registradas, elevando o número total de vítimas para 28.971.

Responsável por 1.513 casos, a zona da capital do país, Madri, foi de longe a região mais atingida. Dados separados de autoridades regionais mostraram vários municípios com mais de 700 casos por 100.000 pessoas — mais de sete vezes a média nacional da semana passada.

Embora as autoridades tenham aconselhado os moradores de algumas áreas a ficarem em casa, o vice-líder da região de Madri disse que não havia planos para solicitar um estado de emergência local, sob novos poderes concedidos pelo governo central.

“De modo geral, não sou a favor de mais paralisações, de repetir as medidas de março e abril. Isso acabou em uma ruína econômica”, disse Ignacio Aguado em entrevista coletiva.

