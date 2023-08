Brasil À espera da Selic, dólar fecha em alta e Ibovespa opera em queda

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

Ao final do pregão, o índice recuou 0,32%, aos 120.859 pontos. Foto: Reprodução Ao final do pregão, o índice recuou 0,32%, aos 120.859 pontos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O dólar encerrou a sessão desta quarta-feira (2) em alta à medida em que investidores repercutiam dados de emprego maiores do que o esperado nos Estados Unidos e seguiam na expectativa pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a Selic, taxa básica de juros do Brasil que foi divulgada na noite desta quarta.

Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,31%, cotada a R$ 4,8039. No dia anterior, o dólar teve alta de 1,27%, vendido a R$ 4,7889.

Enquanto o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em baixa, com investidores ainda em compasso de espera pela decisão de juros. Isso se deve a agência de classificação de risco Fitch Rating ter rebaixado a nota de crédito dos Estados Unidos. Ao final do pregão, o índice recuou 0,32%, aos 120.859 pontos. No dia anterior, o índice fechou em baixa de 0,57%, aos 121.248 pontos.

Copom

O dia no mercado financeiro já havia se encerrado quando o Copom, do Banco Central decidiu pela redução de 0,5% da taxa Selic de 13,75% para 13,25% ao ano. A reunião definiu o primeiro corte da taxa básica de juros em três anos. A última queda havia acontecido em agosto de 2020, durante a pandemia de Covid-19, quando a taxa Selic caiu de 2,5% para 2% ao ano.

