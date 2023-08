Brasil Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 60 milhões no próximo concurso

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2023

As dezenas sorteadas foram 03 - 14- 36 - 42 - 43 - 44. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil As dezenas sorteadas foram 03 - 14- 36 - 42 - 43 - 44. (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.617 da Mega-Sena nesta quarta-feira (2). Com isso, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado (5), está previsto em R$ 60 milhões. As dezenas sorteadas foram 03 – 14- 36 – 42 – 43 – 44. Ao todo 83 apostas tiveram 5 acertos e vão levar para casa R$ 56.735,82. Outras 6.354 acertaram quatro números e vão embolsar R$ 1.058,74.

