O programa é uma parceria com a Apple Music e será apresentado às sextas-feiras de agosto. (Foto: Reprodução/Instagram)

Lady Gaga anunciou uma novidade para seus fãs nesta semana. A musa vai estrear um programa em parceria com a Apple Music. O “Gaga Radio” irá ao ar todas as sextas-feiras do mês de agosto, a partir das 15h (horário de Brasília).

Gaga falará sobre vários temas, além de receber diversos convidados. O tema principal é o álbum “Chromatica”, suas inspirações e o seu processo criativo. Ela também apresentará sets exclusivos de BloodPop, BURNS, Vitaclub e TCHAMI.

Existe também a expectativa de que Lady Gaga use o programa para dar mais detalhes sobre seu próximo single. Há alguns boatos de que ela lançara outra música ainda neste mês.

Machucado

No Instagram, Lady Gaga revelou que acidentalmente machucou Ariana Grande na gravação de um clipe. As duas colaboram no álbum Chromatica. O vídeo compartilhado por Lady Gaga mostra a cantora arranhando o olho da amiga. Tudo, claro, sem querer.

“Eu e Ariana Grande queríamos compartilhar a diversão que tivemos ao gravar”, contou Lady Gaga sobre o vídeo. A colaboração das artistas é na faixa Rain On Me.

O que chama atenção dos fãs é a reação de Ariana Grande. A famosa teve uma resposta divertida ao acontecimento. “Lady Gaga arranhou meu olho! É uma honra! Tomara que cicatrize. Espero que para sempre. Pareço durona, como em um filme de ação”, diz a famosa.