Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Taça do Mundial de Clubes da Fifa que será disputado em fevereiro de 2021. (Foto: Divulgação)

A Fifa divulgou nesta segunda-feira (1°) a lista de inscritos no Mundial de Clubes. A grande surpresa no Palmeiras é a ausência do atacante Breno Lopes, autor do gol do título da Libertadores.

O jogador foi impedido de disputar a competição por ter chegado ao Palmeiras após o fechamento da janela internacional de contratações imposta pela Fifa. Ele foi adquirido pelo Verdão em novembro, quando estavam permitidas apenas negociações dentro do Brasil.

O Palmeiras chegou a consultar a entidade antes de enviar a lista final para saber se poderia inscrevê-lo, mas não houve a permissão. Mesmo assim, o clube optou por incluir Breno Lopes na viagem ao Catar para participar dos treinamentos e do dia a dia do elenco.

Caso idêntico aconteceu com o volante Cícero, do Grêmio, em 2017. Ele foi autor do gol do título da Libertadores daquele ano, mas não participou do Mundial pelo menos motivo de Breno.

A entidade libera a presença de 23 jogadores por equipe no torneio. Breno Lopes acabou ficando fora, assim como vários garotos utilizados na temporada, como Renan, Lucas Esteves, entre outros.

O atacante Gabriel Veron, que desfalcou o time na final da Libertadores por conta de uma lesão muscular, está inscrito pelo Verdão. Por outro lado, o também atacante Wesley não se recuperou a tempo de uma cirurgia no joelho e está fora.

O Palmeiras estreia no Mundial no domingo, na semifinal, quando enfrentará o vencedor do duelo entre Tigres, do México, e Ulsan, da Coreia do Sul.

Confira os inscritos pelo Palmeiras

Goleiros: Weverton, Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Marcos Rocha, Mayke e Matías Viña

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Alan Empereur, Emerson Santos e Kuscevic

Volantes: Danilo, Patrick de Paula, Felipe Melo, Gabriel Menino e Zé Rafael

Meias: Raphael Veiga, Gustavo Scarpa e Lucas Lima

Atacantes: Luiz Adriano, Rony, Willian e Gabriel Veron

Três brasileiros (fora os do Palmeiras) no Mundial

Além dos brasileiros do Palmeiras, o Mundial tem três jogadores canarinhos inscritos por outros clubes: o atacante Douglas Costa, do Bayern de Munique (que, por sinal, vem com força máxima para o torneio), o volante Rafael Carioca (Tigres) e o atacante Dudu, do Al Duhail, que, curiosamente, ainda pertence ao Palmeiras (está emprestado ao clube catari).

O Mundial de Clubes começa nesta quinta-feira (4) com o duelo entre Tigres e Ulsan, às 11h (de Brasília). O vencedor encara o Palmeiras na semifinal.

