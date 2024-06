Colunistas A força do recomeço de empresários atingidos pelas enchentes

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

A capacidade de se adaptar e superar situações adversas é a resiliência. Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

As consequências das enchentes são muitas vezes catastróficas. São um dos desastres naturais mais devastadores, capazes de destruir, em poucas horas, negócios que levaram anos para serem construídos. Máquinas, equipamentos, estoques, documentos e, em muitos casos, a própria estrutura física das empresas são levados pelas águas.

O trauma da tragédia e as incertezas dos fatores naturais que, em tese, não podem ser controlados, muitas vezes causam medo e desanimam o empreendedor em recomeçar. Para muitos empresários, o impacto financeiro é avassalador, mas as implicações emocionais e psicológicas também são profundas.

A capacidade de transformar uma tragédia em uma oportunidade de crescimento e aprendizado é o que diferencia aqueles que conseguem se reerguer. A capacidade de se adaptar e superar situações adversas é a resiliência. No caso dos empresários atingidos pelas enchentes, essa característica se mostra fundamental

Há inúmeros relatos de empresários resilientes que não apenas reconstruíram seus negócios, mas se tornaram mais fortes e preparados para enfrentar futuras adversidades. Eles implementaram medidas preventivas, diversificaram suas atividades e investiram em inovação.

Uma derrota pode revelar elementos antes desprezados, chamando a atenção para detalhes antes não considerados, como os fatores ambientais na sua totalidade, os visíveis e os ocultos. Na prática, todos estes fatores são determinantes nas atividades empresariais, interferem com tanta intensidade que, no decorrer do tempo, podem resultar no sucesso ou no fracasso da empresa.

É com muita garra e determinação que os empresários, com o apoio da população e muita energia vital, certamente irão reerguer os seus negócios. A história está repleta de cases de empresários que recomeçaram das cinzas, alguns deles por diversas vezes e, hoje, são referência nos seus ramos de atuação. Mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma chance de recomeçar.

(Isnar Amaral – Estrategista em energia dos ambientes – CRQ 0520339)

2024-06-06