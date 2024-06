Colunistas Risco na praia

Por Leandro Mazzini | 6 de junho de 2024

O polêmico debate sobre a chamada PEC de Privatização das Praias ultrapassou o âmbito político e chegou ao da soberania nacional.(Foto: Rafael Mendes/Prefeitura de Balneário Camboriú)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O polêmico debate sobre a PEC 3/2022, a chamada PEC de Privatização das Praias, ultrapassou o âmbito político e chegou ao da soberania nacional. Enquanto seus defensores apontam apenas a derrubada de taxas da União e laudêmio da Marinha, há além da oposição os que apontam brechas no texto para, caso aprovada, propriedades confrontantes de faixa de areia requererem acesso restrito ao quebra-mar. O fator novo é que, discretamente, autoridades da Marinha e da Polícia Federal já fazem chegar ao Congresso Nacional que há risco de criação de mini portos privados, na costa e em ilhas, que podem se tornar ponto de embarque e desembarque para tráfico de armas e drogas, onde a fiscalização seria inexistente. Ou seja, descontrole total.

Potência mundial

O Brasil vai passar da 8ª para a 3ª potência mundial em exploração e processamento de urânio. O Ibama acaba de conceder a licença nº 8/2024 após análise do estudo de impacto ambiental da mina Santa Quitéria (210 km de Fortaleza), da Indústria Nucleares do Brasil (INB). Segundo Júlio Lopes, da Frente Parlamentar de Energia Nuclear, que acompanhou o processo, serão 6 mil empregos e funcionará dentro de dois anos.

Éééééé… do Brasil!

Um caso vergonhoso para o Brasil no aeroporto de Heathrow na última terça-feira (4). Testemunhas contaram à Coluna que um voo Londres-Guarulhos, de companhia aérea brasileira, ficou no pátio por 2 horas, com passageiros a bordo, à espera de dois atrasados para o embarque. Quando entraram, os famosos levaram uma baita vaia. A Coluna aguarda a posição oficial dos envolvidos para publicar detalhes do episódio.

Novelão brasiliense

Avançou na PF e no STJ o inquérito que pode cair como uma bomba em Brasília nas eleições de 2026. O caso de duas mandatárias que se pegaram no braço na capital. O pivô de tudo foi uma assessora de uma delas, que deixou a cidade. O caso tem episódios novelescos que fazem ministros rirem de cair a toga.

O Dia aos 73

Um dos maiores jornais do País, O DIA completou ontem (5) 73 anos. O periódico foi fundado no dia 5 de junho de 1951 no Rio de Janeiro, pelo deputado Chagas Freitas – que futuramente veio a ser o governador do Estado. Conta com inúmeros prêmios nessa trajetória e hoje é um dos principais parceiros da Coluna Esplanada.

Ataque político

O discurso petista de violência de gênero se voltou contra um vereador do partido em Camaçari (BA). Testemunhas do processo contra Dentinho do Sindicato (PT) vão depor amanhã à Justiça estadual. Ele foi denunciado pelo MPF pelo crime de violência de gênero contra a colega Professora Angélica (PP). Aconteceu em junho do ano passado: segundo a denúncia, ele tentou retirá-la à força de uma cadeira no plenário.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2024-06-06