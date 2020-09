Geral A França fechou mais de 80 escolas em duas semanas devido a novos casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A informação foi divulgada nesta quarta-feira (16) pelo ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer. (Foto: Reprodução/YouTube)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A França fechou mais de 80 escolas desde que o ano letivo foi retomado há 15 dias após o registro de novos casos de Covid-19 nas unidades de ensino. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (16) pelo ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, afirmando que esses números são “baixos”.

O ministro destacou que o fechamento desses colégios representa apenas uma pequena fração das 60 mil escolas em toda a França, afirmando que o início do ano letivo “é o melhor possível” diante da atual crise de saúde.

“Temos cerca de 1.200 novos casos de Covid-19 entre os alunos em comparação com a semana passada”, disse Blanquer em entrevista ao canal LCI.

Nos últimos dias, aulas presenciais também foram suspensas em algumas universidades após serem detectados casos do novo coronavírus.

No Sudeste do país, a Universidade de Montpellier anunciou a suspensão das aulas na Faculdade de Medicina depois que cerca de 60 alunos tiveram teste positivo para o novo coronavírus após uma festa.

A Universidade de Rennes, no Oeste da França, também suspendeu as aulas para estudantes de Medicina do segundo e do terceiro anos esta semana, após 83 casos terem sido registrados.

Tratamento intensivo

O número de franceses internados em unidades de tratamento intensivo com Covid-19 aumentou pelo décimo segundo dia seguido nesta quarta-feira e alcançou um pico trimestral de 803, e o número de casos novos diários foi o terceiro mais alto já registrado.

As autoridades de saúde da França relataram 9.784 infecções novas, pouco abaixo do recorde de 10.561 registrado no sábado, o que eleva o número acumulado de casos a 404.888, cifra que só fica atrás da espanhola na Europa Ocidental.

Falando a jornalistas pouco antes de chegada da sétima etapa da Volta da França aos alpes suíços, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que o vírus está circulando “cada vez mais rápido em certas partes do país”.

“O vírus veio para ficar durante meses, ele circulará em toda a Europa, e especialmente na França”, afirmou, acrescentando que as normas de saúde precisam ser obedecidas para se proteger vidas.

O número de pessoas nas UTIs está quase nove vezes mais baixa do que o pico de 7.148 do dia 8 de abril, mas a tendência de alta está renovando a pressão no sistema hospitalar de certas partes, como Marselha.

A cifra total de hospitalizações causadas pela Covid-19 aumentou em 140 e chegou a 5.819, aumentando mais de 100 pelo terceiro dia consecutivo, uma sequência que não se via desde 14 de abril, quando se alcançou o recorde de 32.292.

O número de pessoas que morreram de infecções de Covid-19 no país aumentou 46 e chegou a 31.045. Esta cifra é mais alta do que a média móvel de sete dias de 36, que por sua vez é a mais elevada desde o início do mês. As informações são das agências de notícias AFP e Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral