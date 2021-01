Brasil A Frente Nacional de Prefeitos alerta para o risco de falta de seringas e agulhas para a vacinação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Um plano de imunização tão urgente e abrangente como o contra o novo coronavírus demanda planejamento. (Foto: Reprodução)

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) alertou para o risco de faltarem seringas e agulhas nos estoques dos municípios para atender outras necessidades além da vacinação contra a covid-19. O posicionamento da entidade, que representa cerca de 400 prefeituras de cidades com mais de 80 mil habitantes, se refere ao anúncio, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de que o Ministério da Saúde havia suspendido a compra desses insumos até os preços voltarem à normalidade.

Ao informar a suspensão, o chefe do Planalto afirmou que Estados e municípios têm estoques dos materiais suficientes para iniciar a vacinação nacional, já que, nas suas palavras, “a quantidade de vacinas num primeiro momento não é grande”.

Para a FNP, um plano de imunização tão urgente e abrangente como o contra o novo coronavírus demanda planejamento, organização e uma complexa logística de aquisição e distribuição de insumos. Seria fundamental, portanto, que já se preveja como o estoque regular de agulhas e seringas será reposto “para que a população não sofra com uma possível falta de materiais para outras necessidades de saúde”.

“O que o Brasil precisa, e que a FNP vem demandando desde o início da pandemia, é de uma coordenação nacional, com a participação de Estados e municípios para enfrentar à covid-19 de forma compartilhada e complementar, como é a premissa do Sistema Único de Saúde (SUS)”, aponta a entidade em nota. “Ações descoordenadas, imprecisas e pouco alicerçadas em informações confiáveis só tumultuam ainda mais o crítico cenário que o Brasil atravessa”, conclui.

O equipamento é essencial para aplicação das vacinas na população. Os imunizantes de todos os laboratórios com os quais o governo federal negocia são ministrados por injeção muscular.

No fim de dezembro, quando foi realizada a 1ª licitação para compra de seringas e agulhas, o Ministério da Saúde só conseguiu comprar 7,9 milhões das 331 milhões seringas que precisava para aplicar as vacinas contra o novo coronavírus. Ou seja, menos de 3% do total pretendido.

A pasta negou que tenha fracassado no processo de compra dos insumos e classificou as notícias veiculadas como falsas. “O processo de compra de seringas e agulhas pelo Ministério da Saúde está ocorrendo de forma regular e dentro do trâmite legal”, disse em nota publicada no Twitter.

Bolsonaro disse que “por volta de 44 países estão vacinando”. De acordo com o presidente, a farmacêutica norte-americana Pfizer “vendeu, para muitos, apenas 10.000 doses”. “Daí a falácia da mídia como se estivessem vacinando toda a população”, escreveu.

