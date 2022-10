Política “A gente só pode gastar aquilo que ganha”, afirma Lula

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Segundo o petista, responsabilidade fiscal é "uma questão de caráter" Foto: Divulgação/PT Segundo o petista, responsabilidade fiscal é "uma questão de caráter". (Foto: Divulgação/PT) Foto: Divulgação/PT

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que sempre teve responsabilidade fiscal nos seus governos, com o cumprimento do superávit primário e crescimento econômico médio anual de 4,5%. Segundo ele, responsabilidade fiscal é “uma questão de caráter”. “A gente só pode gastar aquilo que ganha”, declarou o candidato à Presidência.

Lula afirmou que, se for eleito, o Brasil voltará a ter uma economia pujante. “Esse País precisa voltar a ter relações com o mundo exterior. O Brasil, durante todo o período do meu mandato, foi protagonista internacional. Eu fui o único presidente da República na história do Brasil que participou de todas as reuniões do G8. Eu fui um dos presidentes que ajudou a criar o G20”, disse Lula em entrevista em Belo Horizonte (MG), no domingo (09).

“Fui o único presidente da República que cumpriu o superávit primário durante todo meu mandato, dando a demonstração de que responsabilidade não é questão de lei, é de caráter, por isso eu sou contra o teto de gastos”, declarou o petista. Superávit primeiro é o resultado positivo de todas as receitas e despesas do governo.

“Eu não preciso de uma lei para ser responsável. Eu aprendi na minha formação política que a gente só pode gastar aquilo que a gente ganha, que produz, e, se a gente tiver que fazer dívida, tem que ser aquela que nós podemos pagar, uma dívida para construir um ativo que possa dar retorno financeiro para quem fez o investimento”, completou Lula.

O petista disputa o segundo turno da eleição para a Presidência da República com o atual presidente do País, Jair Bolsonaro (PL).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política