Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Na quinta-feira (6), na área de desembarque do aeroporto de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro se deparou com alguns jornalistas à sua espera.

“Todo mundo aí? A Globo tá aí?”, questionou. “Não”, ouviu de alguém. “A Globo não tá aí?”, admirou-se. Ele pareceu decepcionado por alguns segundos.

“Impressionante. Me ataca 24 horas por dia há 10 anos e não tá aí?”, comentou. “TV Globo, estou duas horas ao vivo à disposição de vocês”, propôs. “Me perguntem sobre tudo, tá ok?”

“Rede Globo, estou à disposição de vocês para duas ou três horas ao vivo, vocês me inquirirem sobre o que bem entender. Joias, vacina, golpe, baleia, leite condensado, carpas, moedinhas do lago. Seja o que for, estou à disposição de vocês. Tenho certeza que vocês terão a maior audiência da história do Brasil”, disse na ocasião.

O ex-presidente insistiu. “E mais ainda, eu quero só 30 minutos para falar sobre o nosso Brasil. Como está a vida do brasileiro hoje em dia e como estava há dois atrás”, pediu.

“E aí, Rede Globo, está lançado o desafio. Vão me sabatinar ou vão ficar com medinho?”, questionou. “Rede Globo, estou aguardando a resposta de vocês.”

Em dezembro de 2024 Bolsonaro também desafiou a TV Globo a entrevistá-lo ao vivo. Chamou os jornalistas da emissora de “fracos” e disse que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o delegado Fábio Shor, que conduz investigações contra pessoas ligadas ao ex-chefe do Executivo, poderiam sabatiná-lo.

“Rede Globo, estou à disposição de vocês para duas ou 3 horas ao vivo, vocês me inquirirem sobre o que bem entenderem. Joias, vacinas, golpe, baleia, leite condensado, carpas, moedinhas do lago. Seja o que for, estou à disposição. Tenho certeza que vocês terão a maior audiência da história do Brasil”, afirmou.

A declaração de Bolsonaro se dá depois de o jornal O Globo publicar uma reportagem sobre a reforma de sua casa em Angra dos Reis (RJ). “E aí, Rede Globo, vão me sabatinar ou vão continuar com medinho? E fazendo essas matérias porcas, como, por exemplo, a de hoje. Repito: obra de Bolsonaro não teve alvará e usou firma do cunhado de aliado do PL. Ficou feio! Rede Globo, estou aguardando a resposta de vocês”, disse Bolsonaro.

O veículo noticiou que uma reforma de R$ 900 mil na residência do ex-presidente não teve alvará. Bolsonaro nega irregularidades e declarou ter feito o pagamento dos serviços conforme às leis nacionais. “Fiz a reforma, sim, de R$ 900 mil e paguei em Pix. Tudo declarado no Imposto de Renda, inclusive o valor da reforma. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 1990, sem problema nenhum. Não tem nada de ilegal. Paguei com Pix”, disse. As informações são dos portais Terra e Poder 360.

