Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Em jogo de ida disputado na Arena, o Inter largou na frente na decisão do Campeonato Gaúcho. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Em jogo de ida disputado na Arena, o Inter largou na frente na decisão do Campeonato Gaúcho ao vencer o Grêmio por 2 a 0 nesse sábado (8). Os gols foram marcados por Carbonero e Alan Patrick. Com um desempenho eficiente, o Colorado soube aproveitar as oportunidades e garantiu uma boa vantagem na partida final. O duelo de volta será no próximo domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.

Com o resultado, o time de Roger Machado pode empatar ou até perder por um gol de diferença o segundo confronto, que ainda assim conquista o título. Já a equipe de Gustavo Quinteros precisa vencer por ao menos três gols de diferença para ficar com a taça e garantir o octacampeonato estadual. Se o Grêmio triunfar por dois gols a mais que o Inter, a decisão vai para os pênaltis.

O jogo

O Clássico GreNal 445 começou com o Grêmio tendo maior posse de bola, tentando impor seu ritmo dentro de casa. No entanto, o Internacional soube se posicionar bem defensivamente e explorou os espaços deixados pelo Tricolor.

A estratégia colorada deu certo logo aos 22 minutos da primeira etapa. Em uma jogada de velocidade pela direita, um cruzamento desviou na zaga gremista e sobrou para Carbonero, que finalizou com força. A bola bateu na trave antes de morrer no fundo das redes, abrindo o placar na Arena.

Antes do intervalo, o Inter ampliou a vantagem. Bernabei puxou um contra-ataque rápido pela esquerda e cruzou rasteiro para Alan Patrick. O camisa 10 colorado, livre na entrada da área, finalizou de primeira, sem chances para o goleiro gremista. O segundo gol aumentou a confiança do time e colocou o Grêmio em uma situação difícil para a volta.

O Grêmio voltou do intervalo com uma postura mais agressiva, tentando diminuir a desvantagem. A equipe tricolor teve maior posse de bola no segundo tempo, mas encontrou dificuldades para furar a defesa bem postada do Internacional.

A melhor chance gremista aconteceu com Arezo, que chegou a balançar as redes após uma jogada de escanteio. No entanto, o assistente assinalou impedimento, e o gol foi corretamente anulado. Mesmo com algumas finalizações perigosas, o Grêmio não conseguiu superar o goleiro Anthoni e saiu de campo sem marcar.

Com a vitória na Arena, o Inter dá um passo importante para encerrar o jejum de títulos no Campeonato Gaúcho. A última conquista colorada na competição estadual foi em 2016. Desde então, o Grêmio tem dominado o torneio, conquistando as últimas sete edições.

Ficha Técnica

– Grêmio (0): Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Luan Cândido); Camilo (Dodi), Villasanti (Arezo), Cristian Olivera, Monsalve (Edenilson) e Pavon (Amuzu); Braithwaite. Técnico: Leandro Desábato.

– Internacional (2): Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Vitinho (Luis Otavio), Alan Patrick (Rafael Borré) e Carbonero (Wesley); Valencia (Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado.

– Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Boschilia (PR). Quarto Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO). VAR: Daiane Muniz (MS).

