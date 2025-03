Grêmio Auxiliar técnico Desábato analisa derrota no Gre-Nal e confia em reação do Grêmio no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Desábato reconheceu que a equipe ainda não atingiu o nível esperado pela comissão técnica. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Desábato reconheceu que a equipe ainda não atingiu o nível esperado pela comissão técnica. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O auxiliar técnico Leandro Desábato comandou o Grêmio à beira do campo no Gre-Nal deste sábado, substituindo Gustavo Quinteros, suspenso após a expulsão contra o Juventude. Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 na Arena, ele analisou o desempenho da equipe e projetou a partida de volta no próximo fim de semana, no Beira-Rio.

Desábato reconheceu que a equipe ainda não atingiu o nível esperado pela comissão técnica, atribuindo isso ao pouco tempo de trabalho dos jogadores recém-contratados. No entanto, destacou que o Grêmio segue vivo na disputa e acredita na possibilidade de reverter o resultado no segundo jogo. Segundo ele, além dos ajustes táticos, a preparação ao longo da semana também terá um foco no aspecto emocional dos atletas.

Na visão do auxiliar argentino, o placar não refletiu com exatidão o equilíbrio da partida. Ele ressaltou que o Grêmio vinha desempenhando bem sua proposta de jogo até sofrer dois gols em um curto intervalo de tempo, marcados por Carbonero e Alan Patrick. A rápida desvantagem, segundo ele, desestabilizou a equipe.

“Nos primeiros 15, 20 minutos, estávamos bem, controlando o jogo desde a defesa e levando perigo no ataque com os pontas. Mas em sete minutos de desatenção permitimos dois cruzamentos para a área e sofremos dois gols muito parecidos. Isso nos abalou e tivemos dificuldades para retomar o ritmo”, analisou.

Apesar do revés, Desábato não viu uma superioridade tão grande do Internacional. Ele afirmou que o adversário teve três oportunidades no primeiro tempo, todas em erros do Grêmio, e que, na etapa final, pouco finalizou com perigo. O Tricolor, por sua vez, não conseguiu converter as chances criadas para diminuir a diferença no placar.

“Não acredito que o Inter tenha sido tão superior quanto o resultado sugere. No segundo tempo, fora a última jogada, eles praticamente não finalizaram no gol. Tivemos oportunidades, mas não conseguimos marcar”, completou o auxiliar.

