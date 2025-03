Inter Roger Machado valoriza vitória no Gre-Nal, mas pede cautela: “Campeonato está aberto”

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

"Penso que é uma vantagem importante, mas ainda temos o segundo tempo dessa final e respeitamos muito a qualidade do adversário", disse o treinador colorado. Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após a vitória do Internacional por 2 a 0 sobre o Grêmio na Arena, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, Roger Machado analisou o resultado e destacou a importância do triunfo fora de casa. Apesar da vantagem colorada, o treinador ressaltou que a decisão ainda não está definida.

“Penso que é uma vantagem importante, mas ainda temos o segundo tempo dessa final e respeitamos muito a qualidade do adversário. Pela grandeza do resultado, na casa do rival e em uma final, é uma vitória significativa”, avaliou Roger.

O técnico também elogiou o desempenho do Inter, especialmente após os 20 minutos iniciais, quando, segundo ele, a equipe assumiu o controle da partida e construiu a vantagem. “Tivemos uma atuação madura. A partir dos 20 minutos, controlamos o jogo e garantimos um resultado expressivo. Mas, pelo contexto da disputa, o campeonato segue em aberto”, acrescentou.

Invicto na temporada, o Inter reafirmou sua boa fase e deu um passo importante rumo ao título estadual. Os gols da vitória foram marcados por Johan Carbonero e Alan Patrick, consolidando a equipe como favorita ao troféu.

Agora, o Colorado se prepara para a partida decisiva no próximo domingo (16), no Beira-Rio. Com a bola rolando a partir das 17h45min (horário de Brasília), o Inter busca confirmar o título, enquanto o Grêmio tentará reverter a desvantagem para manter viva a esperança de conquistar o campeonato.

Roger Machado valoriza vitória no Gre-Nal, mas pede cautela: "Campeonato está aberto"

