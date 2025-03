Inter Conheça os maiores artilheiros do Inter no Campeonato Gaúcho neste século

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

O Inter tem uma história vitoriosa no Campeonato Gaúcho, sendo um dos clubes mais dominantes da competição. Neste século, o Colorado contou com grandes artilheiros que ajudaram a equipe a conquistar títulos e manter sua hegemonia no futebol estadual, apesar de estar desde 2016 sem levantar o caneco. Conheça os maiores artilheiros do clube no estadual neste século.

1. Leandro Damião

O maior artilheiro do Inter no Campeonato Gaúcho no século é Leandro Damião, com 40 gols. Atacante de muita presença de área, Damião foi fundamental nas campanhas do estadual, marcando gols decisivos e ajudando o Colorado a conquistar títulos importantes. Sua explosão física e poder de finalização o tornaram um dos principais nomes do clube na competição.

2. Alex

Na segunda posição da lista aparece Alex, com 39 gols no Campeonato Gaúcho pelo Inter. Meia com grande capacidade de finalização e visão de jogo, Alex foi peça-chave em diversas conquistas estaduais. Sua precisão nas bolas paradas e inteligência tática fizeram dele um dos jogadores mais importantes do Colorado no século XXI.

3. D’Alessandro

Com 27 gols, Andrés D’Alessandro ocupa a terceira posição entre os maiores artilheiros do Inter no Campeonato Gaúcho no século XXI. Ídolo colorado, o argentino foi um dos grandes maestros do meio-campo do clube, sendo essencial na criação de jogadas e também nas finalizações. Sua liderança e qualidade técnica fizeram dele um dos jogadores mais emblemáticos da história recente do Inter.

4. Nilmar

Em quarto lugar, Nilmar soma 22 gols no Campeonato Gaúcho. Atacante veloz e habilidoso, Nilmar sempre foi uma ameaça para as defesas adversárias, se destacando por sua capacidade de driblar e finalizar com precisão. Seu talento o tornou um dos principais atacantes do Inter nas edições do estadual que disputou.

5. Fernandão

Fechando o Top 5 dos artilheiros do Inter no Campeonato Gaúcho no século XXI está Fernandão, com 17 gols. Capitão da Libertadores e do Mundial de 2006, Fernandão foi um dos maiores ídolos da história do clube. Além de sua importância em torneios internacionais, ele também teve papel fundamental no estadual, marcando gols importantes e liderando o time em momentos decisivos.

2025-03-08