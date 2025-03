Rio Grande do Sul Vencedores do sorteio mensal de dezembro do Nota Fiscal Gaúcha têm até 15 de março para resgatar R$ 17 mil em prêmios

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Entre as premiações pendentes, está uma de R$ 5 mil que saiu para um morador da Região Metropolitana. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Entre as premiações pendentes, está uma de R$ 5 mil, que saiu para um morador da Região Metropolitana.(Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Encerra no próximo sábado (15) o resgate de valores do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). No total, 13 sorteados vão receber R$ 17 mil distribuídos no sorteio mensal de número 147, realizado em dezembro de 2024.

Depois disso, o prazo expira. Uma vez feito o resgate, o recurso está garantido – o pagamento, no entanto, não é feito na hora devido a trâmites internos. O sorteio de dezembro distribui um montante maior para os participantes do que em relação aos outros meses. Nessa ocasião, o prêmio principal foi de R$ 100 mil, já retirado pelo ganhador. No total, foram R$ 250 mil sorteados.

Entre as premiações pendentes, está uma de R$ 5 mil que saiu para um morador da Região Metropolitana. As demais são de R$ 1 mil e podem ser reivindicadas pelos vencedores, são de Porto Alegre, Região Carbonífera, Vale do Rio Pardo, Região Sul, Campanha, Região Central e Região Noroeste.

Para conferir se você tem valores não resgatados, é preciso acessar o site ou o aplicativo do NFG com seus dados. Depois, clicar na aba “Meus prêmios”. Os ganhadores também são comunicados por SMS e por e-mail.

Participaram da disputa as pessoas inscritas no NFG que solicitaram a inclusão do seu CPF em notas fiscais de compras feitas em novembro de 2024. O sorteio foi realizado em 12 de dezembro e homologado no dia 16 – o prazo de resgate das premiações é de 90 dias a partir dessa data.

Com 4 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens.

