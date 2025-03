Política “A luta só vale a pena quando é coletiva”, diz a primeira-dama Janja sobre o Dia da Mulher

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

"Seguiremos de cabeça erguida construindo, com a coragem e determinação, um mundo mais justo, solidário e igualitário para nós", publicou.

A primeira-dama, Rosângela da Silva, fez uma publicação, neste sábado (8), em homenagem ao Dia da Mulher.

“Juntas, lembraremos umas às outras, quantas vezes for preciso, que a luta só vale a pena quando é coletiva”, escreveu Janja em uma rede social.

No post, ela compartilhou momentos da viagem que fez com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última sexta-feira (7), à Campo do Meio (MG), onde visitaram um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Dentre eles, o momento em que se emocionou ao fazer um breve discurso e agradecimento às mulheres presentes.

“Para todas nós que já se foram, por todas que seguem aqui e todas as que virão, seguiremos de cabeça erguida construindo, com a coragem e determinação, um mundo mais justo, solidário e igualitário para nós”, publicou.

O evento mencionado por Janja marcou a entrega de 12.297 lotes do programa Terra da Gente, que serão destinados a famílias acampadas em 24 estados da Federação. Além disso, o governo também anunciou aporte de R$ 1,6 bilhão para o Crédito Instalação, que pode ser usado por jovens e mulheres atendidas pela reforma agrária. Estima-se que a medida vai beneficiar 18 mil famílias.

“Amanhã [sábado] é o Dia Internacional da Mulher, é um dia muito importante porque a sociedade e os homens ainda devem muito, mas muito à presença das mulheres na humanidade. Durante milhares de anos as mulheres foram subjugadas, foram tratadas como objeto, como cidadãs de segunda ou terceira categoria. E muitas de vocês, e aqui eu tenho certeza todas, aprenderam a levantar a cabeça, aprenderam a não serem subjugadas, aprenderam a fazer com que a dignidade de vocês fosse respeitada. Vocês não querem diminuir o papel do homem, vocês querem apenas serem tratadas em igualdade de direito em todas as esferas da sociedade”, disse Lula no evento na sexta.

Na oportunidade, Lula também chamou os homens a assumirem junto com as mulheres os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos na construção da igualdade de direitos. “Nós temos que repartir os nossos afazeres, senão essa sociedade que a gente sonha nunca vai existir. Uma sociedade de iguais, em que nós não tratamos como iguais a nossa parceira, a nossa companheira”, disse.

Lula disse ainda que as mulheres querem apenas ser tratadas com igualdade em relação aos homens, e não “diminuir o papel do homem”.

“Da mesma forma que a mulher aprendeu a trabalhar fora de casa, a ir para o mercado de trabalho, trabalhar com uma enxada, com roçadeira, colher café, é importante que nós, os homens, aprendamos a ir para a cozinha ajudar nos serviços de casa, a lavar o banheiro, a dar banho nas crianças, trocar fralda, a acordar de noite para fazer cafuné em uma criança que está chorando”, comentou o presidente.

