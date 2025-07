Geral A GurIA, assistente virtual do governo gaúcho baseada em inteligência artificial, ampliou a sua capacidade de interação

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Governador Eduardo Leite e secretária Danielle Calazans apresentaram a nova estratégia digital do governo no dia 5 de junho. (Foto: Maurício Tonetto/Secom)

A GurIA, assistente virtual do governo gaúcho baseada em inteligência artificial generativa, ampliou a sua capacidade de interação para passar a responder perguntas sobre o Plano Rio Grande, programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro. Com a atualização, disponibilizada já nessa segunda-feira (21), o conteúdo se soma às orientações disponíveis desde o lançamento da nova estratégia de governo digital do governo, em junho de 2025, sobre os serviços do portal rs.gov.br.

Na prática, ao ser questionada sobre o Plano Rio Grande, a GurIA poderá esclarecer as dúvidas dos cidadãos com base nas informações disponibilizadas pelo governo do Estado nos portais do Plano Rio Grande e do SOS Rio Grande do Sul, além do portal de notícias do governo do Estado. Isso inclui os eixos de atuação do plano, as iniciativas em andamento, os valores investidos, além das atualizações mais recentes publicadas nas seções de notícias desses portais.

Disponível no portal rs.gov.br e no WhatsApp oficial do governo, pelo número (51) 3210-3939, a GurIA é parte da nova fase da estratégia digital do Estado, que combina ciência de dados, inteligência artificial e comunicação proativa para transformar a relação entre governo e população. Desde seu lançamento, em junho, a ferramenta já realizou mais de 145 mil interações, com linguagem acessível e atendimento 24 horas.

O Plano Rio Grande, por sua vez, é o maior programa de reconstrução da história do Estado e já soma mais de R$ 8,3 bilhões em investimentos. Estruturado em três eixos – emergencial, reconstrução e ações de longo prazo – o plano busca restaurar a infraestrutura, garantir apoio às comunidades atingidas e preparar o Rio Grande do Sul para enfrentar os desafios climáticos dos próximos anos. Para saber mais, fale com a GurIA ou acesse o site oficial do programa.

“O governo segue avançando no aprimoramento da GurIA, com foco em ampliar a sua capacidade de resposta e a qualidade do atendimento ao cidadão. As atualizações em curso fazem parte de uma política de inovação contínua, que busca tornar os serviços públicos e as informações sobre a administração pública mais acessíveis, eficientes e próximos dos cidadãos”, destaca a titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans.

Desde o lançamento, no dia 5 de junho, foram mais de 52 mil conversas iniciadas com a GurIA pela população, com 285 mil mensagens trocadas. As atualizações disponíveis a partir desta segunda-feira foram lideradas pela SPGG, com apoio da Secretaria de Comunicação (Secom), Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), além da Procergs e do Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP), ambos vinculados à SPGG.

O processo de aprimoramento incluiu a integração de diferentes bases de informação, o ajuste de fluxos de resposta e o desenvolvimento de novas funcionalidades. Com isso, a assistente poderá contextualizar e localizar as informações mais relevantes para cada cidadão, oferecendo um serviço mais útil e direto.

Mas essa é apenas a primeira etapa: as equipes técnicas estão trabalhando ativamente na ampliação da base de conhecimento da GurIA e no ajuste das regras que orientam as respostas da ferramenta. O objetivo é que, nas próximas semanas, ela também consiga detalhar a execução orçamentária, apresentar os projetos em andamento e trazer informações por município – tornando o atendimento ainda mais completo e personalizado. As informações são do Palácio Piratini.

