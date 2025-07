Geral Programa RS Seguro é apresentado no Equador como modelo de estratégia para a redução de homicídios

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

O Programa RS Seguro foi apresentado no seminário internacional “Construindo Estratégias para a Redução de Homicídios no Equador”. (Foto: Divulgação/BID)

O Programa RS Seguro, vinculado ao Gabinete do Governador gaúcho, foi apresentado no seminário internacional “Construindo Estratégias para a Redução de Homicídios no Equador”, realizado em Quito, nos dias 17 e 18 de julho. O evento, voltado às forças de segurança pública e ministérios do Equador, foi promovido pela Divisão de Segurança e Cidadania do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e reuniu especialistas internacionais.

“Durante o seminário, foram apresentadas as práticas exitosas do RS Seguro, em seus quatro eixos, especialmente a sistemática de governança e o Sistema de Gestão Estatística em Segurança Pública (GESeg), pelo diretor executivo do RS Seguro, Antônio Padilha, e a estratégia da dissuasão focada, protocolo rígido de ações contra homicídios composto por medidas de combate a crimes de organizações criminosas, utilizada pela Polícia Civil gaúcha, através do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), apresentada pelo diretor, delegado Mario Souza”, informou o Palácio Piratini.

De acordo com o governo gaúcho, tais iniciativas estratégicas têm contribuído para a redução recorde da criminalidade nos últimos seis anos no Rio Grande do Sul. O convite para a apresentação das experiências exitosas do RS Seguro decorreu das evidências sólidas de governança e eficácia na redução de homicídios, com o objetivo de adaptá-las ao contexto equatoriano e se inspirar no modelo do RS Seguro, conhecido por uma comitiva de policiais equatorianos que vieram até o Rio Grande do Sul no ano passado em busca desse conhecimento estratégico.

Ainda segundo o Executivo estadual, o RS Seguro trouxe metodologias inovadoras no RS, em especial com a implantação da Governança do Eixo do Combate ao Crime). Tal governança está ancorada no Sistema GESeg, ferramenta desenvolvida pelo programa em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs).

Com base em ciência de dados, o GESeg analisa dados e automatiza cálculos, fornecendo informações que qualificam o acompanhamento de foco territorial adotado pelo RS Seguro em todo o Estado. O trabalho de avaliação e de estratégia tem início em cada unidade operacional das cidades até chegar a um colegiado de estado, no qual o plano de ação passa a ser validado diretamente pelo governador Eduardo Leite e pelos titulares das secretarias da Segurança Pública e de Sistemas Penal e Socioeducativo, suas instituições vinculadas, além dos integrantes do Sistema de Justiça Criminal.

“É gratificante e motivador compartilhar com o governo federal do Equador, seus Ministérios e Polícias, o que tem sido feito no RS em termos de ações estratégicas e desenvolvimento de projetos. A indicação do BID para que o RS Seguro e suas ações estratégicas sirvam de fonte de inspiração para outro país, com importante trocas de experiências e aprendizados, reforça ainda mais o nosso compromisso de seguir desenvolvendo um trabalho de qualidade para a segurança pública em nosso Estado, visando à diminuição dos índices de criminalidade”, ressaltou o diretor executivo do RS Seguro, Antônio Padilha. As informações são do Palácio Piratini.

2025-07-21