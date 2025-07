Geral Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos do RS completa cinco anos com 102 estações próprias

21 de julho de 2025

Primeira estação foi instalada em Pinheiro Machado, em 2020.

Quando foi criado, em 20 de julho de 2020, o Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS) da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) tinha uma meta: possuir 100 estações meteorológicas próprias, do governo do Estado, que abrangessem todo o território do Rio Grande do Sul. Cinco anos depois, a meta foi ultrapassada: hoje, são 102 estações.

“Trata-se de um órgão consolidado no escopo do agronegócio. Uma rede robusta de coleta de dados”, afirma o coordenador do Simagro e meteorologista Flávio Varone. A sede fica no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Sistemas Integrados e Meteorologia Aplicada (Cesimet), vinculado ao Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA), da Seapi, em Hulha Negra.

“Atualmente, geramos produtos específicos para o setor do agronegócio, mas também para a comunidade em geral – como previsão do tempo e possibilidade de chuvas fortes –, que podem ser utilizados para as mais diversas vertentes, como na economia e no vestuário”, explica Varone.

O que motivou a criação do Simagro foi o fato de o Rio Grande Sul não ter um sistema próprio de estações meteorológicas, coleta de dados e desenvolvimento de produtos na área. A primeira estação foi instalada em Pinheiro Machado, em 2020.

Varone destaca que o primeiro índice gerado foi o de aplicação do herbicida 2,4-D, quando foi feita a previsão horária de até cinco dias. “O produtor podia se organizar para fazer aplicação nos melhores horários com as condições meteorológicas favoráveis”, explica.

Com o passar do tempo, essa gama foi aumentando. “Temos índice para ocorrência de ferrugem asiática na soja; índice de conforto térmico animal; chill index para ovinos; índice de produtividade para as culturas da soja, trigo, arroz, feijão e milho; probabilidade de ocorrência de geadas; e índice de incêndio que, em época de estiagem, projeta as áreas com possibilidade de incêndio no Rio Grande do Sul, entre vários outros”, enumera.

Todas essas informações podem ser conferidas no site do Simagro. E, em breve, estarão disponíveis também em um aplicativo.

Nos últimos três anos o Simagro recebeu recursos do programa Avançar na Agricultura, do governo do Estado. O investimento foi de cerca de R$ 2,3 milhões. A partir daí, o sistema foi consolidado, com a instalação do restante das estações. Em 2025, o número chegou a 98 unidades instaladas pelo Simagro; mais quatro, que são do Alerta Videiras; e uma, em parceria com o Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura (Fundovitis) – totalizando 102 estações. A mais recente foi instalada no município de Dr. Ricardo, em junho.

Está prevista ainda a instalação de mais duas estações do Simagro. “No ano que vem, provavelmente, deveremos receber mais vinculadas a projetos de outras instituições parceiras, que vão aumentar ainda mais a densidade da nossa rede de captação de dados meteorológicos”, projeta Varone.

Uma das 102 estações está na propriedade da empresa Vimaer Aviação Agrícola Ltda, em Itaqui, desde 2020. O sócio-administrador Valdinei Silva de Paula conta que, a partir da instalação, o negócio passou a ter mais informações sobre as questões meteorológicas.

“Isso propicia tomadas de decisões mais assertivas em relação à programação de nossas aplicações, tanto no dia em questão como nos trabalhos dos dias seguintes. Ficamos sabendo da possibilidade ou não de chuvas, direção e velocidade dos ventos, temperatura ambiente, umidade relativa do ar – enfim, os parâmetros básicos que norteiam a decisão de realizar uma operação ou aguardar uma melhor condição”, explica De Paula.

Próximos passos

Para um futuro próximo, a ideia é consolidar o Simagro como um órgão de pesquisa de aplicação das condições meteorológicas, de clima e tempo no setor agropecuário.

“No Cesimet, queremos gerar novos índices de diversas culturas, além de nos dedicar à parte da pecuária”, adianta. “Desejamos começar grandes parcerias com outras instituições para alcançar esse objetivo.” As informações são do Palácio Piratini.

