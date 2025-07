Geral Caxias do Sul registra queda histórica de mais de 60% em número de vítimas de crimes violentos

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em Caxias do Sul, trabalho integrado das forças de segurança também ajudou a reduzir em 33% as ocorrências de roubos. (Foto: João Pedro Rodrigues/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os índices de criminalidade no Rio Grande do Sul vêm apresentando quedas nos últimos anos, segundo o Executivo estadual. Em Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha, o trabalho integrado das forças de segurança já reduziu em 66% o número de vítimas de crimes violentos e em 33% as ocorrências de roubos.

Os dados do primeiro semestre de 2025 demonstram uma tendência constante de queda na criminalidade, de acordo com o Palácio Piratini. O número de vítimas de crimes violentos, por exemplo, passou de 106 registros entre janeiro e junho de 2024 para 36 no mesmo período deste ano. A redução mais expressiva foi registrada nos homicídios dolosos, que caíram de 48 para 13 vítimas, uma queda de 73%. Os investimentos são ações do Plano Rio Grande, liderado pelo governador Eduardo Leite.

As ocorrências de roubos, caracterizados pela grave ameaça às vítimas, também apresentaram retração significativa, passando de 359 registros no primeiro semestre do ano passado para 239 neste ano. Já os roubos de veículos caíram de 68 para 44 casos, consolidando uma redução de 35%.

“Estamos no melhor momento dos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul, especialmente em quatro deles que são monitorados constantemente no âmbito do Programa RS Seguro, nos quais estamos bem em todos. Os números de homicídios dolosos apresentaram uma redução substancial desde o segundo semestre de 2024, assim como o de roubo a estabelecimentos comerciais, que já estamos há mais de dois meses sem ocorrência desse tipo”, destacou Augusto Cavalheiro Neto, delegado regional da Polícia Civil na Serra.

A atuação da Brigada Militar e da Polícia Civil tem sido pautada por ações de monitoramento, investigação e conscientização social, resultando em projetos voltados ao aumento da segurança da população. A boa relação e a cooperação entre os órgãos de segurança têm contribuído diretamente para os resultados positivos obtidos em Caxias do Sul, segundo o governo gaúcho.

O comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), tenente-coronel Márcio Borba Fernandes, ressaltou a importância das apreensões e da presença ostensiva da polícia nas ruas. “Na medida que conseguimos melhorar os indicadores e aumentar o número de armas apreendidas, conseguimos também aumentar a sensação de segurança da população e do comércio. Isso reflete em uma satisfação e sentimento de dever cumprido como policiais e como cidadãos que frequentamos esses mesmos locais que ajudamos a proteger”, destacou.

O modelo de atuação em Caxias do Sul está baseado no chamado tripé dos “Três Is”: investimentos, representados pela aquisição de equipamentos para uso dos profissionais; integração, com o trabalho conjunto entre instituições de segurança pública; e inteligência, com o uso estratégico de dados para orientar a aplicação de recursos.

A colaboração para manter a criminalidade em queda vai além das forças estaduais. Uma parceria com o Executivo municipal possibilitou a criação do Centro Integrado de Operações, que reúne Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. O objetivo é permitir o acompanhamento em tempo real das ocorrências e a tomada de decisões de forma ágil e coordenada, de acordo com o governo gaúcho. As informações são do Palácio Piratini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/caxias-do-sul-registra-queda-historica-de-mais-de-60-em-numero-de-vitimas-de-crimes-violentos/

Caxias do Sul registra queda histórica de mais de 60% em número de vítimas de crimes violentos

2025-07-22