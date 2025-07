Esporte A história continua: filho de ídolo brasileiro assina com clube inglês

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Após se destacar nas categorias de base, Isago Silva assinou seu primeiro contrato com o Chelsea. Foto: Reprodução/Chelsea

Thiago Silva pode ter encerrado sua trajetória no futebol europeu, mas a história da família Silva segue firme no Velho Continente. Isago Silva, filho do ídolo do Fluminense, do Chelsea e de outros clubes europeus, assinou seu primeiro contrato com o Chelsea, da Inglaterra. O jovem defensor, de apenas 16 anos, já atuava nas categorias de base dos Blues desde 2023 e agora firmou um contrato de bolsa de estudos válido até 2030.

Segundo o clube inglês, o acordo marca oficialmente o início da “jornada de Isago no futebol em tempo integral”.

Naturalmente, a conquista foi celebrada pela família. Em uma publicação conjunta no Instagram, Thiago Silva e Belle Silva comemoraram esse novo capítulo:

“Ver você conquistando seus sonhos é a nossa maior alegria. Nosso coração transborda de orgulho ao ver você começando essa caminhada. Que cada passo seja iluminado e cheio de oportunidades! Estaremos sempre aqui torcendo por você.”

Quem é Isago Silva?

O Chelsea descreve a joia brasileira como um “defensor taticamente inteligente e versátil”. Assim como o pai, Isago atua como zagueiro, mas também pode jogar pela lateral esquerda. Ele chegou ao clube na categoria Sub-13 e teve papel fundamental na conquista da Premier League Floodlit Cup Sub-15.

Na última temporada, foi destaque no time Sub-16 e ainda fez sua estreia pelo Sub-18, contra o Leicester, onde, segundo o Chelsea, “mostrou inteligência e compostura”.

