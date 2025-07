Grêmio Grêmio treina no CT Luiz Carvalho e embarca para enfrentar o Vasco pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Mano Menezes finaliza o treino do Grêmio alinhando o posicionamento e transições ofensivas. Foto: Divulgação/Grêmio Mano Menezes finaliza o treino do Grêmio alinhando o posicionamento e transições ofensivas. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

Focado no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio realizou treinamento no início da tarde desta sexta-feira (18) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A atividade teve como objetivo ajustar detalhes técnicos e táticos antes da partida contra o Vasco da Gama, marcada para este sábado (19), às 17h30min, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada da competição.

A movimentação começou com os goleiros sob orientação do preparador Mateus Famer e seu auxiliar Everson Pereira. Os profissionais coordenaram exercícios específicos da posição, com foco em agilidade, saídas rápidas e impulsão.

Enquanto isso, os jogadores de linha iniciaram os trabalhos com a equipe de preparação física, realizando aquecimento, alongamento e ativação dos membros inferiores. Na sequência, o grupo participou de atividades com bola, priorizando a troca de passes em ritmo intenso.

Depois da parte física e técnica, o técnico Mano Menezes reuniu o elenco para conduzir uma atividade tática voltada ao confronto com o Vasco. A intenção foi alinhar posicionamento, estratégias de marcação e transições ofensivas que serão utilizadas na partida fora de casa.

