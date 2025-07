Esporte Gauchão Sub-20: reunião define logística e segurança da grande final entre Grêmio e Inter

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar apresentou ideias de segurança para a final do Gauchão Sub-20. Foto: Luiz Breves/FGF O comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar apresentou ideias de segurança para a final do Gauchão Sub-20. (Foto: Luiz Breves/FGF) Foto: Luiz Breves/FGF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na tarde desta sexta-feira (18), representantes dos órgãos de segurança pública e entidades esportivas participaram de uma reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), em Porto Alegre, para coordenar as ações de logística e segurança do jogo decisivo entre Grêmio e Inter pelo Campeonato Gaúcho Sub-20 A1 2025. O clássico Gre-Nal acontece neste sábado (19), às 11 horas, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante a reunião, o comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Alexsandro Goi, apresentou o planejamento estratégico detalhado para garantir a ordem e a segurança no entorno e dentro do estádio. Foram discutidos horários das rotinas operacionais da BM, fluxos de acesso, posicionamento de efetivos, além da atuação integrada com demais órgãos.

As outras entidades também expuseram suas medidas de atuação para o clássico, enfatizando a colaboração entre forças públicas e a organização esportiva para assegurar uma final tranquila, segura e adequada ao público que comparecerá ao estádio em Alvorada.

A partida deste sábado promete emoções dentro de campo e será cercada por uma estrutura de segurança robusta, reforçando o compromisso da FGF e dos órgãos envolvidos em manter o bom andamento da competição e proteger atletas, comissão técnica, torcedores e profissionais de imprensa.

A FGF esteve representada pelo diretor de segurança e ouvidor geral de competições, Rogério Stumpf, acompanhado por integrantes do Departamento de Competições. O encontro contou também com representantes da Brigada Militar, Polícia Civil, Batalhão de Choque, Guarda Municipal de Trânsito de Alvorada, além dos clubes envolvidos na final.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gauchao-sub-20-reuniao-define-logistica-e-seguranca-da-grande-final-entre-gremio-e-inter/

Gauchão Sub-20: reunião define logística e segurança da grande final entre Grêmio e Inter

2025-07-18