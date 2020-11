Porto Alegre A inauguração de novos “pardais” em Porto Alegre foi adiada pela segunda vez. Motivo: um surto de coronavírus entre funcionários de empresa de instalação

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Instalação dos equipamentos já está atrasada em cerca de um mês. (Foto: Divulgação/Focalle)

O novo sistema de fiscalização eletrônica no trânsito de Porto Alegre, que deveria começar a funcionar nesta terça-feira (3), teve a inauguração adiada pela segunda vez. Isso porque a empresa Focalle Engenharia Viária Ltda., responsável pela implantação dos “pardais”, enfrenta um surto de coronavírus entre os seus funcionários.

De acordo com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), os 25 equipamentos que compõem o primeiro lote de controladores adquiridos pela prefeitura já estão posicionados nas ruas e avenidas da capital gaúcha. Entretanto, a baixa no quadro de trabalhadores encarregados da execução do serviço prejudicou a continuidade da última fase (de testes), que aguarda conclusão.

Com isso, não há previsão de quando a fiscalização vai começar, já que ela depende do restabelecimento da saúde dos profissionais. A nova data vai ser informada pela EPTC, em seus canais oficiais. O processo de instalação já está atrasado há cerca de um mês.

Quando houver a inauguração, o número de pontos onde há a aplicação automatizada de multa por excesso de velocidade na cidade vai subir para 132, contemplando nove avenidas nas zonas Sul, Norte e Leste. O período previsto é de cinco anos de operação, em substituição à empresa anterior (Perkons), que saiu de cena em agosto, com o fim do contrato.

Além de controlar a velocidade dos veículos, os dispositivos permitem o monitoramento do trânsito por meio OCR (Optical Character Recognition, ou algo como “reconhecimento ótico de caracteres”, em uma livre tradução do inglês), capaz de alertar as autoridades de segurança pública sobre a circulação de carros e motos em situação de roubo ou furto.

A estratégia faz parte do programa conhecido como “cercamento eletrônico”, que tem por objetivo utilizar a tecnologia de monitoramento para coibir esse tipo de crime patrimonial, uma das principais dores-de-cabeça para os proprietários de veículos no País. Dados oficiais também apontam que os novos “pardais” contribuem diretamente para reduzir os acidentes de trânsito, já que a velocidade inadequada ou em excesso é um dos principais fatores para os acidentes e mortes no trânsito.

Situação epidemiológica

Divulgada na noite desta terça-feira (3), a mais recente atualização epidemiológica da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) contabiliza um total de pelo menos 45.625 testes positivos de coronavírus em Porto Alegre. A estatística abrange 1.301 mortes, 41.010 recuperados, 60 casos inconclusivos e 45.625 confirmações, além de 7.369 suspeitas.

Os serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) atendem, no momento, 209 casos confirmados e 25 suspeitos de Covid em pacientes adultos e um em âmbito de pediatria, com três crianças no aguardo de exames. A capital gaúcha lidera o ranking da pandemia no Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

