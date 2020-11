Mundo A proibição de pornografia online na Tailândia causa revolta

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A Tailândia foi um dos 20 maiores mercados em tráfego diário de usuários para o Pornhub em 2019. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Se em março, no início da pandemia do coronavírus, os italianos puderam aproveitar, de graça, assinaturas premium do Pornhub, na Tailândia, a situação atual para os usuários do serviço de conteúdo adulto é bem diferente.

O governo da Tailândia disse nesta terça-feira (3) que proibiu que o Pornhub e outros 190 sites exibam pornografia no país. Como era de se esperar, o anúncio provocou uma revolta contra a censura nas redes sociais e um protesto.

Segundo o ministro de Assuntos Digitais, Puttipong Punnakanta, o bloqueio é parte dos esforços para restringir o acesso a sites pornôs e de apostas, ilegais nos termos da lei de crimes cibernéticos do país.

Mas, muitos usuários tailandeses fizeram da hashtag #SavePornhub um dos principais tópicos do Twitter nesta terça e criticaram o fechamento do acesso ao site. “Se alguém não odeia o atual governo militar, agora provavelmente odeia”, disse um usuário chamado Jirawat Punnawat.

Um grupo de ativistas chamado Partido Anônimo também se pronunciou a respeito da proibição. “Queremos reivindicar o Pornhub. As pessoas têm o direito de escolher.”

Representantes do Pornhub, no entanto, não comentaram o assunto.

Público fiel

A Tailândia foi um dos 20 maiores mercados em tráfego diário de usuários para o Pornhub em 2019 e tem uma indústria sexual conhecida globalmente.

De acordo com o Pornhub, os usuários tailandeses passaram mais tempo no site no ano passado do que qualquer lugar do mundo – 11 minutos e 21 segundos.

Já as pesquisas mais populares do site de conteúdo pornográfico estão relacionadas a games. ‘Among Us’, por exemplo, já foi mencionado em 4,7 milhões de pesquisas no Pornhub. As buscas surgiram a partir do dia 1º de setembro, justamente o período em que o game começou a ganhar mais popularidade em plataformas de streaming de jogos.

Na Itália, em março, o mesmo site liberou as assinaturas do pacote premium da plataforma para todas pessoas no país que estivessem em quarentena.

Outra medida adotada pela plataforma foi a doação de parte dos lucros para ajudar a Itália no combate ao coronavírus.

“O Pornhub decidiu doar sua porcentagem dos lucros para o mês de março na plataforma Modelhub para ajudar a Itália durante esta emergência. Para ter companhia durante essas semanas em casa, você receberá acesso gratuito ao Pornhub Premium durante todo o mês, sem a necessidade de um cartão de crédito”, dizia um aviso no site à época.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo