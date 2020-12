Rio Grande do Sul A instalação de 20 equipamentos agroclimáticos amplia as informações para os produtores rurais gaúchos

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Última unidade foi instalada em Sobradinho, na Região da Centro-Serra. (Foto: Divulgação/Seapdr)

A primeira etapa do projeto Simagro (Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos) do Rio Grande do Sul, da Sepadr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), foi encerrada com a instalação da vigésima estação meteorológica, em Sobradinho, na Região da Centro-Serra gaúcha. Os processo começou em 22 de julho com a colocação do equipamentos em Pinheiro Machado (Região Sul).

Distribuídas em diferentes regiões do mapa do Estado, as estações geram dados diversos sobre umidade, temperatura, vento, chuva, radiação, entre outros. As estações vão melhorar o monitoramento agroclimático, além de ajudar a verificar as condições ideais para fazer a aplicação do pesticida 2,4-D e qualquer outro produto fitossanitário.

“A próxima etapa do projeto é colocar os modelos de tempo e clima à disposição dos produtores. Estamos finalizando o processo e os produtos que estamos desenvolvendo serão disponibilizados em um site do projeto Simagro-RS”, destacou o meteorologista Flávio Varone, da Seapdr.

“Esse novo sistema, desenvolvido gratuitamente pela Secretaria da Agricultura para os produtores, vai permitir um melhor planejamento da lavoura. Isto é fundamental, principalmente se levarmos em conta os registros periódicos de estiagem”, acrescentou o titular da Seapdr, Covatti Filho.

As estações foram instaladas em regiões onde ocorreram registros de deriva do 2,4-D. E são fruto de uma parceria entre a Seapdr, Ministério Público Estadual, através da Promotoria do Meio Ambiente, e empresas de herbicidas. Além de parcerias locais com prefeituras, universidades e sindicatos. O custo total das estações, com montagem e manutenção por três anos, fica em torno de R$ 600 mil.

Uma rede de estações, quanto mais densa, quanto maior for, melhor serão as informações geradas. Então, além das estações ajudarem a monitorar as condições ideais para fazer a aplicação do 2,4-D e qualquer outro produto fitossanitário, elas vão melhorar o monitoramento agroclimático do Estado, disponibilizando uma informação mais segura para o produtor do Rio Grande do Sul’, sublinha o meteorologista Flávio Varone, também da Seapdr.

Localização das estações meteorológicas

– Pinheiro Machado;

– Piratini;

– São Sepé;

– Itaqui;

– Maçambara;

– Rosário do Sul;

– Getúlio Vargas;

– Ilópolis;

– Barra do Ribeiro;

– Cachoeira do Sul;

– Canguçu;

– Herval;

– Lavras do Sul;

– São Borja;

– Bossoroca;

– Jaguari;

– São Francisco de Paula;

– Caxias do Sul;

– Porto Vera Cruz;

– Sobradinho.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul