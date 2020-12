Esporte O Inter venceu o Boca Juniors por 1 a 0, mas perdeu nos pênaltis e está fora da Libertadores

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Pela segunda vez em menos de um mês, o Inter foi eliminado de uma competição nos pênaltis. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em jogo de vida ou morte pelas oitavas de final da Libertadores, Inter e Boca Junior voltaram a se enfrentar na noite desta quarta-feira (9). A partida, em Buenos Aires, terminou com uma vitória colorada por 1 a 0. O resultado levou a decisão para os pênaltis. O Boca levou a melhor ao vencer os gaúchos por 5 a 4 e, assim, segue na competição.

O único gol do jogo foi marcado por Fabra, contra, logo no início do segundo tempo. Nos pênaltis, nas cinco iniciais, empate por 4 a 4. Cardona perdeu para o Boca, enquanto Lindoso perdeu para o Inter. Nas alternadas, Jara fez, Peglow perdeu, os argentinos venceram por 5 a 4 e irão pegar o Racing nas quartas da competição continental.

Primeiro tempo

O Inter, mesmo precisando do resultado, começou o jogo fechando os espaços do Boca, jogando em seu campo de defesa e esperando o contra-ataque. Mas, na segunda metade da primeira etapa, o jogo se inverteu. Villa e Salvio pouco tocaram na bola, enquanto a força gaúcha vinha pela esquerda com Patrick.

O primeiro lance de perigo veio somente aos 17 minutos. Patrick fez boa jogada e cruzou para trás. Thiago Galhardo finalizou e acertou o travessão de Andrada.

Aos 25, após passe de Moisés, Patrick cruzou na área e achou Praxedes. O meia cabeceou em cima de Andrada.

O Colorado quase abriu o placar aos 29. Moisés cruzou na cabeça de Galhardo, que obrigou Andrada a voar e defender.

Segundo tempo

O gol dos comandados por Abel Braga veio logo aos dois minutos. Moisés recebeu de Patrick, cruzou e Fabra, atrapalhado por Marcos Guilherme, mandou contra o próprio gol.

A primeira chegada de perigo do Boca Juniors só veio aos 12 minutos da etapa final. Tévez passou por Moledo e finalizou. Lomba brilhou e fez grande defesa.

Aos 37, Cuesta perdeu chance incrível. Edenilson cobrou escanteio e Andrada não segurou. A bola sobrou para o zagueiro argentino, que chutou por cima do gol.

Cardona assustou aos 44. O colombiano arriscou de longe e a bola passou com perigo.

O Inter volta a campo neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, às 19h. Na competição nacional, o Colorado ocupa a 6ª colocação, com 38 pontos.

Ficha técnica

Boca Juniors: Andrada, Buffarini (Jara), Lisandro López (Izquierdoz), Fabra, Capaldo, Campuzano, Cardona, Salvio, Villa (Obando), Tévez. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Internacional: Marcelo Lomba, Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Moisés, Edenílson, Rodrigo Lindoso, Praxedes (Rodrigo Dourado), Patrick (Leandro Fernández), Marcos Guilherme (Yuri Alberto), Thiago Galhardo (Peglow). Técnico: Abel Braga.

Arbitragem: Roberto Tobar (Chile), auxiliado por Christian Schiemann e Claudio Rios (Chile). VAR (árbitro de vídeo): Julio Bascuñan (Chile).

