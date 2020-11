Rio Grande do Sul A instalação de um centro de distribuição da Amazon próximo a Porto Alegre deve gerar mais de 500 empregos

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Unidade fica em parque logístico na BR-386, em Nova Santa Rita. (Foto: Divulgação)

A gigante norte-americana do comércio on-line Amazon confirmou oficialmente ao governo do Rio Grade do Sul, nesta segunda-feira (9), a instalação de um centro de distribuição no Estado. Localizada em Nova Santa Rita (Região Metropolitana de Porto Alegre), a unidade deve gerar mais de 500 empregos diretos. Não foi divulgado quando a unidade entrará em pleno funcionamento.

Localizadas no Parque Logístico 3S, inaugurado em 2010 às margens da rodovia federal BR-386, as instalações abrangem área total superior a 40 mil metros quadrados. A recepção de produtos tem sido realizada há cerca de um mês, onde cerca de 400 pessoas já trabalham e o restante se encontra em processo de admissão.

Com a instalação, o Rio Grande do Sul passa a contar com unidades operacionais de três das dez maiores empresas do mundo (Amazon, Toyota e State Grid). Segundo informações divulgadas pelo Palácio Piratini, a Amazon é hoje a segunda maior empresa mundial no que se refere ao valor de mercado.

Repercussão

Ao comentar a novidade, o governador gaúcho Eduardo Leite atribuiu a decisão da empresa ao que ele considera um acerto de sua gestão em atração de investimentos: “Estamos trabalhando muito para tornar o Rio Grande do Sul cada vez mais receptivo aos investimentos privados, gerando empregos, melhorando a renda das famílias e impulsionando o desenvolvimento do Estado”.

Ainda segundo ele, além de trazer inúmeros benefícios, a instalação do centro de distribuição de uma empresa como a Amazon representa uma mudança de paradigma para o e-commerce na Região Sul do País. “Estamos muito otimistas com o futuro desta parceria”, sublinhou o chefe do Executivo ao repercutir o fato no site oficial www.estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

