Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

As regiões em bandeira vermelha são Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo. Foto: Reprodução As regiões em bandeira vermelha são Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Gabinete de Crise do governo do Estado indeferiu, nesta segunda-feira (9), os dois pedidos de reconsideração enviados ao mapa preliminar da 27ª rodada do modelo de distanciamento controlado. Sendo assim, o Rio Grande do Sul fica com três regiões em bandeira vermelha, 16 bandeiras laranjas e duas bandeiras amarelas.

Na terça-feira (10), quando começa a vigência da 27ª rodada, se completam seis meses do modelo de distanciamento controlado, que entrou em vigor dia 10 de maio. As bandeiras da 27ª semana são válidas até as 23h59 de segunda-feira (16).

As regiões em bandeira vermelha são Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo. A região de Cruz Alta não contestou a classificação preliminar em risco epidemiológico alto. As regiões de Ijuí e Santo Ângelo entraram com pedidos de reconsideração, que foram indeferidos depois da análise do Gabinete de Crise.

Os recursos foram indeferidos devido à significativa piora em diversos indicadores da macrorregião Missioneira, mas igualmente nos números locais das regiões de Ijuí e Santo Ângelo. Ainda que a ocupação de leitos esteja relativamente baixa, se percebe um número crescente e mais elevado em relação a semanas anteriores, de acordo com o Comitê de Dados.

A região Covid de Santo Ângelo, na quinta-feira (5), tinha apenas dois leitos livres de UTI, ante oito na semana anterior, e viu aumentar de 12 para 17, de uma quinta-feira para outra, o total de pacientes com Covid-19 necessitando de tratamento intensivo. O número de internações em leitos clínicos de pacientes Covid-19 também aumentou.

Na região de Ijuí, os casos de internação em leitos clínicos aumentaram ao longo da semana – de 24 para 33. Houve, ainda, seis óbitos nos últimos sete dias.

Das 21 regiões Covid, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba não aderiram ao sistema compartilhado. As outras 18 já adotam protocolos alternativos às bandeiras definidas pelo governo – Cachoeira do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Lajeado, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Taquara.

Regra 0-0

Conforme o mapa preliminar da 27ª rodada, 57 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha, somando 681.771 habitantes, o que corresponde a 6% da população gaúcha (total de 11,3 milhões de habitantes).

Desses, 29 municípios (117.630 habitantes, 1% da população gaúcha) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Além disso, do total de 401 municípios em bandeira laranja (10.223.019 habitantes, 90,2% da população do RS), 219 (1.237.830 habitantes, 10,9% da população em bandeira laranja) podem adotar protocolos de bandeira amarela.

Em bandeira amarela, se encontram 39 municípios (424.815 habitantes, 3,7% da população do RS), dos quais 33 (143.636 habitantes, 1,3% da população) não registram óbitos nem hospitalizações.

Atividades presenciais nas escolas

As regiões de Cruz Alta, Ijuí e de Santo Ângelo estão impedidas de manter as atividades presenciais nas escolas, uma vez que foram classificadas como bandeira vermelha nesta 27ª rodada. As outras 18 regiões Covid estão autorizadas a retomar ou manter as aulas presenciais.

Eventos de grande porte só podem ser retomados em municípios que autorizaram e que estão no processo de retomada escolar. A condição foi estabelecida como forma de elencar uma prioridade na retomada de atividades.

As atividades presenciais nas escolas de Educação Infantil foram retomadas em 8 de setembro. No dia 21 de setembro, foi a vez das instituições de Ensino Superior, Ensino Médio e Ensino Técnico. O Ensino Médio estadual iniciou o retorno em 20 de outubro, e as demais etapas (Ensino Fundamental) puderam ser retomadas em 28 de outubro.

